 

Президент Киргизии решил подписать проект новой конституции страны

04.05.2021, 10:34, Новости дня
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Киргизский президент Садыр Жапаров решил подписать проект новой конституции, которую приняли на референдуме, сообщили в отделе информационной политики киргизского лидера.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля текущего года, и обратится с посланием к народу страны», – цитирует госагентство Кабар РИА «Новости».

В мероприятии будут участвовать представители всех ветвей государственной власти, в том числе – парламентарии, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели.

«С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – добавили в аппарате президента.

11 апреля в Киргизии прошли выборы в местные органы власти, а также референдум о внесении изменений в конституцию. На референдуме более 79% жителей Киргизии проголосовали за поправки в конституцию страны.

Проект конституции предлагает ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного и наблюдательного собрания, дающего рекомендации по общественному развитию, также пересматривается работа правительства и президента.



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