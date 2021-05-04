Президент Киргизии решил подписать проект новой конституции страны

Киргизский президент Садыр Жапаров решил подписать проект новой конституции, которую приняли на референдуме, сообщили в отделе информационной политики киргизского лидера.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую конституцию КР, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля текущего года, и обратится с посланием к народу страны», – цитирует госагентство Кабар РИА «Новости».

В мероприятии будут участвовать представители всех ветвей государственной власти, в том числе – парламентарии, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели.

«С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции, мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований», – добавили в аппарате президента.

11 апреля в Киргизии прошли выборы в местные органы власти, а также референдум о внесении изменений в конституцию. На референдуме более 79% жителей Киргизии проголосовали за поправки в конституцию страны.

Проект конституции предлагает ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного и наблюдательного собрания, дающего рекомендации по общественному развитию, также пересматривается работа правительства и президента.