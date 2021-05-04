Названы четыре способа для смягчения симптомов похмелья

Медики назвали четыре способа, которые помогут смягчить имеющиеся симптомы похмелья. Если человек весело провел время, распивая алкоголь, то утром станет испытывать неприятные ощущения. С возрастом тяжесть похмелья повышается, поскольку падает переносимость спиртного.

Употребление сладкого помогает избавиться от тремора рук. Можно в стакане воде растворить две ложки сахара, а после этого выпить жидкость. Есть еще один напиток, который помогает нормализовать обмен веществ и восстановить силы. Для его приготовления нужно взять литр воды и растворить в нем половину ложки соли и шесть ложек сахара.

Состояние улучшает употребление бульона. В него можно добавить кусочки мяса, шпинат, картофель, капусту. Если на приготовление бульона нет сил, допускается заваривание бульонного концентрированного кубика, купленного в магазине.

Обезболивающие помогут избавиться от ломоты в теле и боли в голове. Принимать лекарства необходимо в соответствии с инструкцией. Алкоголь обезвоживает организм, поэтому важно потреблять достаточное количество воды, чтобы восполнить дефицит влаги.

Источник: www.express.co.uk