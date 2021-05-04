 

Названы четыре способа для смягчения симптомов похмелья

04.05.2021, 10:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали четыре способа, которые помогут смягчить имеющиеся симптомы похмелья. Если человек весело провел время, распивая алкоголь, то утром станет испытывать неприятные ощущения. С возрастом тяжесть похмелья повышается, поскольку падает переносимость спиртного.
Употребление сладкого помогает избавиться от тремора рук. Можно в стакане воде растворить две ложки сахара, а после этого выпить жидкость. Есть еще один напиток, который помогает нормализовать обмен веществ и восстановить силы. Для его приготовления нужно взять литр воды и растворить в нем половину ложки соли и шесть ложек сахара.

Состояние улучшает употребление бульона. В него можно добавить кусочки мяса, шпинат, картофель, капусту. Если на приготовление бульона нет сил, допускается заваривание бульонного концентрированного кубика, купленного в магазине.

Обезболивающие помогут избавиться от ломоты в теле и боли в голове. Принимать лекарства необходимо в соответствии с инструкцией. Алкоголь обезвоживает организм, поэтому важно потреблять достаточное количество воды, чтобы восполнить дефицит влаги.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Нагорный Карабах: опасные игры на почве геополитической ревности

02.03 / Под Новосибирском двухлетний ребенок получил травмы в тройном ДТП

16.07 / В Москве арестовали четырех акушеров по обвинению в торговле младенцами

22.11 / История: Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

11.08 / Личное: В Крым? Не поеду!

28.02 / Нация самогона

11.11 / Нахцерер – вампир из Северной Европы

24.07 / Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

25.01 / Володин осудил вовлечение детей в незаконные митинги

18.08 / Дорожный шум ученые назвали вероятной причиной ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика