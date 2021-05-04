 

Кристина Асмус показала подписчикам акробатический трюк

04.05.2021, 10:32, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус решила показать подписчикам свои акробатические способности. Она продемонстрировала трюк, в рамках которого сильно прогнула спину в прыжке. Соответствующим роликом звезда фильма «Текст» поделилась в социальной сети Instagram.
В описании к публикации она поинтересовалась у подписчиков, не заболела ли у них спина после просмотра видео. Также сестра сказала Асмус, что этот ролик не нужно публиковать в основную ленту, а лучше разместить его в разделе «Истории». Самой же актрисе кажется, что у нее получилось хорошо прыгнуть.

Напомним, что в детстве Кристина Асмус имела разряд кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Недавно бывшая супруга Гарика Харламова пояснила о печальном спортивном опыте. Занятия гимнастикой сломали ее в эмоциональном плане. Этот вид спорта Асмус бросила 17 лет назад. Много лет знаменитость не могла думать о возобновлении тренировок. Она пообещала в будущем рассказать фолловерам об этой истории подробнее.



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