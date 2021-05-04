«Мы особенные»: Бузова сделала Киркорову дорогой подарок

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова сделала дорогой подарок королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову на день рождения. Она преподнесла ему особенный презент.

Бузова купила себе и Киркорову одинаковые браслеты. Она призвала поп-королю надеть друг другу знаковые украшения. Теперь на запястьях знаменитостей присутствуют браслеты с замочком от бренда Louis Vuitton. Сам же король отечественной эстрады предположил, что в коробке находятся обручальные кольца.

Филипп Киркоров устроил грандиозный праздник по случаю своего дня рождения. На мероприятие пришли его родственники, друзья, коллеги. На празднике появилась теледива Ольга Бузову. Чтобы лично поздравить поп-короля, она отвела его в сторону. По словам певицы, у знаменитостей много общих черт, поэтому их должно объединять что-то особенное.

Также ведущая преподнесла имениннику еще один дорогой подарок. В коробке находились очки с бриллиантами из эксклюзивной коллекции Louis Vuitton.