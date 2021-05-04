“Вот это мужчина поздравил свою женщину!”, “Как красиво!”, “Плачу”. Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения
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Рэпер опубликовал стихотворение, посвященное супруге.
“Глаза – агаты,
Губы – май.
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я – кастл твой,
Уберегу от штормов дерзких.
Ты – как за каменной стеной,
Моя Каменских”, – написал он.
Также Потап признался в любви супруге.
“Я люблю тебя. Люблю тебя, детка!” – написал он.
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“Ты – любовь”, – ответила ему в комментариях к посту Каменских.
“Вот это мужчина поздравил свою женщину!!! Потап, респект!!! А Настю с днем рождения!” – написала innagradil.
“Как красиво о любви с любовью”, – отметила olga_glibko.
“Все, девочки, я снова плачу. Звездочка наша, с днем рождения”, – написала t.friendly_person.
Контекст:4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Потап продолжает писать песни для сольного проекта жены – NK. Также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.
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