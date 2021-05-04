“Вот это мужчина поздравил свою женщину!”, “Как красиво!”, “Плачу”. Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения

Рэпер опубликовал стихотворение, посвященное супруге.

“Глаза – агаты,

Губы – май.

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я – кастл твой,

Уберегу от штормов дерзких.

Ты – как за каменной стеной,

Моя Каменских”, – написал он.

Также Потап признался в любви супруге.

“Я люблю тебя. Люблю тебя, детка!” – написал он.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Ты – любовь”, – ответила ему в комментариях к посту Каменских.

“Вот это мужчина поздравил свою женщину!!! Потап, респект!!! А Настю с днем рождения!” – написала innagradil.

“Как красиво о любви с любовью”, – отметила olga_glibko.

“Все, девочки, я снова плачу. Звездочка наша, с днем рождения”, – написала t.friendly_person.

Контекст:4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Потап продолжает писать песни для сольного проекта жены – NK. Также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

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