 

В Канаде не советуют применять вакцину от коронавируса Johnson & Johnson людям младше 30

04.05.2021, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В NACI добавили, что, хотя вакцина Johnson & Johnson скоро будет распространена по всей Канаде, канадцы этой возрастной группы должны решить, следует ли им принимать ее или ждать мРНК-вакцину, такую как Pfizer/BioNTech или Moderna.

В комитете также отметили, что препарат Johnson & Johnson, как и вакцина AstraZeneca, предлагается гражданам, не имеющим противопоказаний и если преимущества от вакцины перевешивают риски.

Контекст:В Канаде пока не делали прививок препаратом Johnson & Johnson. Решение ограничить ее использование для определенной возрастной группы последовало за случаями тромбоза у вакцинированных этим препаратом в США. В Штатах использование вакцины приостановили 13 апреля, но уже 23 апреля вакцинацию возобновили.
О случаях тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson сообщали и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 9 апреля начало проверку возможной связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов. 13 апреля компания отложила начало применения своей вакцины в Европе.
По результатам проверки EMA заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.
Препарат Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение для применения в Канаде и Евросоюзе.
В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад

31.01 / В древнеегипетском храме в Александрии обнаружили высеченные в скалах гробницы

21.07 / Депутат указал на значительный плюс многодневного голосования

26.03 / Российский рынок акций открылся ростом

21.07 / Из Ленина сделали болгарина с виноградной лозой

01.04 / 63% украинцев поддерживают введение “жесткого” карантина – опрос

29.06 / Александр Лукашенко об аресте блогера Тихановского: Да, это я дал сигнал

05.01 / На Волыни школьнику присудили шесть лет тюрьмы за продажу 11 граммов каннабиса

27.03 / В Татарстане предложили ввести запрет на продажу алкоголя покупателям с детьми

26.12 / Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с остановкой общественного транспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика