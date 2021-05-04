В Канаде не советуют применять вакцину от коронавируса Johnson & Johnson людям младше 30

В NACI добавили, что, хотя вакцина Johnson & Johnson скоро будет распространена по всей Канаде, канадцы этой возрастной группы должны решить, следует ли им принимать ее или ждать мРНК-вакцину, такую как Pfizer/BioNTech или Moderna.

В комитете также отметили, что препарат Johnson & Johnson, как и вакцина AstraZeneca, предлагается гражданам, не имеющим противопоказаний и если преимущества от вакцины перевешивают риски.

Контекст:В Канаде пока не делали прививок препаратом Johnson & Johnson. Решение ограничить ее использование для определенной возрастной группы последовало за случаями тромбоза у вакцинированных этим препаратом в США. В Штатах использование вакцины приостановили 13 апреля, но уже 23 апреля вакцинацию возобновили.

О случаях тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson сообщали и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 9 апреля начало проверку возможной связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов. 13 апреля компания отложила начало применения своей вакцины в Европе.

По результатам проверки EMA заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.

Препарат Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение для применения в Канаде и Евросоюзе.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C.

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