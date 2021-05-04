Отопление отключат во вторник, горячую воду – по графику
04.05.2021, 9:52, Детали
Теги: ЖКХ, Общество, Погода, Теплоэнерго
Глава Рыбинска Денис Добряков подписал постановление «Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов».
Согласно документа, подача тепла прекратится в следующий вторник, 11 мая. Кроме того, утвержден план-график отключения горячей воды на периоды планово-профилактического ремонта.
План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2021 года:
|
№ п / п
|
Наименование системы теплоснабжения
|
Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС *
|
Дата подачи ГВС
|
Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС
|
Дата подачи ГВС
|
Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление
|
Дата подачи ГВС
|
1
|
Система теплоснабжнения котельая "Веретье"
|
24.05.2021 – 26.05.2021
|
10.06.2021
|
27.05.2021 – 09.06.2021
|
10.06.2021
|
09.08.2021 – 10.08.2021 *
|
11.08.2021
|
2
|
Система теплоснабжения котельная "Бабушкина" **
|
24.05.2021 – 26.05.2022
|
10.06.2021
|
27.05.2021 – 09.06.2022
|
10.06.2021
|
09.08.2021 – 10.08.2021 *
|
11.08.2021
|
3
|
Система теплоснабжения котельная "Стоялая"
|
12.05.2021 – 14.05.2021
|
–
|
04.05.2021 – 29.09.2021
|
–
|
18.08.2021 – 20.08.2021
|
–
|
4
|
Система теплоснабжения котельная "С.Перовская" и бойлерной на ул. Щепкина
|
11.05.2021 – 13.05.2021 бойлерная – 12.05.2021
|
бойлерная – 13.05.2021
|
04.05.2021 – 29.09.2021 15.06.2021 – 28.06.2021
|
– 29.06.2021
|
18.08.2021 – 20.08.2021 –
|
–
|
5
|
Система теплоснабжения котельная "Мариевка"
|
13.05.2021
|
14.05.2021
|
07.07.2021 – 20.07.2021
|
21.07.2021
|
–
|
–
|
6
|
Система теплоснабжения котельная "Призма" ***
|
17.05.2021 – 19.05.2021
|
20.05.2021
|
28.06.2021 – 11.07.2021
|
12.07.2021
|
16.08.2021 – 18.08.2021
|
–
|
7
|
Система теплоснабжения котельная "Тема"
|
17.05.2021 – 19.05.2021
|
20.05.2021
|
28.06.2021 – 11.07.2021
|
12.07.2021
|
16.08.2021 – 18.08.2021
|
–
|
8
|
Система теплоснабжения от котельная "Школа – интернат"
|
22.06.2021
|
31.08.2021
|
23.06.2021 – 30.08.2021
|
31.08.2021
|
–
|
–
|
9
|
Система теплоснабжения котельная "Слип"
|
17.05.2021 – 19.05.2021
|
20.05.2021
|
02.08.2021 – 15.08.2021
|
16.08.2021
|
16.08.2021 – 18.08.2021
|
–
|
10
|
Система теплоснабжения котельная "Магма" ****
|
18.05.2021 – 20.05.2021
|
21.05.2021
|
12.07.2021 – 25.07.2021
|
26.07.2021
|
16.08.2021 – 18.08.2021
|
–
|
11
|
Система теплоснабжения котельная "Полиграф"
|
18.05.2021 – 20.05.2021
|
21.05.2021
|
12.07.2021 – 25.07.2021
|
26.07.2021
|
16.08.2021 – 18.08.2021
|
–
|
12
|
Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"
|
11.05.2021 – 13.05.2021
|
14.05.2021
|
02.08.2021 – 15.08.2021
|
16.08.2021
|
25.08.2021 – 27.08.2021
|
–
|
13
|
Система теплоснабжения котельная "ГЭС"
|
18.05.2021 – 20.05.2021
|
04.06.2021
|
21.05.2021 – 03.06.2021
|
04.06.2021
|
18.08.2021 – 20.08.2021
|
–
|
14
|
Система теплоснабжения котельная "Военная база"
|
11.05.2021 – 13.05.2021
|
14.05.2021
|
15.06.2021 – 28.06.2021
|
29.06.2021
|
18.08.2021 – 19.08.2021 *
|
20.08.2021
|
15
|
Система теплоснабжения котельная "Переборы"
|
11.05.2021 – 13.05.2021
|
14.05.2021
|
26.07.2021 – 08.08.2021
|
11.08.2021
|
09.08.2021 – 10.08.2021 *
|
11.08.2021
|
16
|
Система теплоснабжения котельной "Волжский"
|
17.05.2021 – 19.05.2021
|
20.05.2021
|
12.07.2021 – 25.07.2021
|
28.07.2021
|
26.07.2021 – 27.07.2021 *
|
28.07.2021
|
17
|
Система теплоснабжения котельная "Поток"
|
11.05.2021 – 13.05.2021
|
14.05.2021
|
21.06.2021 – 04.07.2021
|
05.07.2021
|
25.08.2021 – 27.08.2021
|
–
|
18
|
Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм"
|
12.05.2021
|
–
|
04.05.2021 – 29.09.2021
|
–
|
–
|
–
|
19
|
Система теплоснабжения котельная "Элеватор"
|
11.05.2021
|
–
|
04.05.2021 – 29.09.2021
|
–
|
–
|
–
|
20
|
Система теплоснабжения котельная "Ягутка"
|
11.05.2021
|
12.05.2021
|
15.06.2021 – 28.06.2021
|
29.06.2021
|
–
|
–
|
21
|
Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза"
|
17.05.2021
|
01.06.2020
|
18.05.2021 – 31.05.2021
|
01.06.2020
|
23.08.2021 – 24.08.2021
|
–
|
22
|
Котельная Психбольница (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
02.08.2021 – 15.08.2021
|
16.08.2021
|
–
|
–
|
23
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
24
|
Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн"
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
25
|
Тепловые сети от ЦТП ул. Радищева котельная "Сатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
26
|
Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова)
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
28.07.2021
|
27
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Авиационная
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
28.07.2021
|
28
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Фурманова
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
28.07.2021
|
29
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Рапова
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
28.07.2021
|
30
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Танкистов
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
31
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Л. Чайкиной
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
32
|
Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. З. Космодемьянской
|
–
|
–
|
31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)
|
07.06.2021 26.07.2021
|
–
|
26.07.2021
|
33
|
Тепловые сети от котельной ООО "Мясопродукт"
|
12.05.2021
|
13.05.2021
|
01.07.2021 – 13.07.2021
|
14.07.2021
|
–
|
–
|
34
|
Тепловые сети от котельной "Воентелеком"
|
–
|
–
|
05.07.2021 -18.07.2021
|
19.07.2021
|
18.08.2021 *
|
19.08.2021
|
35
|
Тепловые сети от котельной "ФКУ СИЗО-2"
|
–
|
–
|
15.06.2021 – 28.06.2021
|
29.06.2021
|
–
|
–
|
36
|
ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)
|
–
|
–
|
12.07.2021 – 25.07.2021
|
26.07.2021
|
–
|
–
Примечание:
* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Призма на котельную Тема в летний период;
**** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период.
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