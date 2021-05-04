Отопление отключат во вторник, горячую воду – по графику

04.05.2021, 9:52, Детали

Теги: ЖКХ, Общество, Погода, Теплоэнерго

Глава Рыбинска Денис Добряков подписал постановление «Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов».

Согласно документа, подача тепла прекратится в следующий вторник, 11 мая. Кроме того, утвержден план-график отключения горячей воды на периоды планово-профилактического ремонта.

План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2021 года:

№ п / п Наименование системы теплоснабжения Срок проведения гидравлических сетей испытаний отопление и ГВС * Дата подачи ГВС Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением ГВС Дата подачи ГВС Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление Дата подачи ГВС 1 Система теплоснабжнения котельая "Веретье" 24.05.2021 – 26.05.2021 10.06.2021 27.05.2021 – 09.06.2021 10.06.2021 09.08.2021 – 10.08.2021 * 11.08.2021 2 Система теплоснабжения котельная "Бабушкина" ** 24.05.2021 – 26.05.2022 10.06.2021 27.05.2021 – 09.06.2022 10.06.2021 09.08.2021 – 10.08.2021 * 11.08.2021 3 Система теплоснабжения котельная "Стоялая" 12.05.2021 – 14.05.2021 – 04.05.2021 – 29.09.2021 – 18.08.2021 – 20.08.2021 – 4 Система теплоснабжения котельная "С.Перовская" и бойлерной на ул. Щепкина 11.05.2021 – 13.05.2021 бойлерная – 12.05.2021 бойлерная – 13.05.2021 04.05.2021 – 29.09.2021 15.06.2021 – 28.06.2021 – 29.06.2021 18.08.2021 – 20.08.2021 – – 5 Система теплоснабжения котельная "Мариевка" 13.05.2021 14.05.2021 07.07.2021 – 20.07.2021 21.07.2021 – – 6 Система теплоснабжения котельная "Призма" *** 17.05.2021 – 19.05.2021 20.05.2021 28.06.2021 – 11.07.2021 12.07.2021 16.08.2021 – 18.08.2021 – 7 Система теплоснабжения котельная "Тема" 17.05.2021 – 19.05.2021 20.05.2021 28.06.2021 – 11.07.2021 12.07.2021 16.08.2021 – 18.08.2021 – 8 Система теплоснабжения от котельная "Школа – интернат" 22.06.2021 31.08.2021 23.06.2021 – 30.08.2021 31.08.2021 – – 9 Система теплоснабжения котельная "Слип" 17.05.2021 – 19.05.2021 20.05.2021 02.08.2021 – 15.08.2021 16.08.2021 16.08.2021 – 18.08.2021 – 10 Система теплоснабжения котельная "Магма" **** 18.05.2021 – 20.05.2021 21.05.2021 12.07.2021 – 25.07.2021 26.07.2021 16.08.2021 – 18.08.2021 – 11 Система теплоснабжения котельная "Полиграф" 18.05.2021 – 20.05.2021 21.05.2021 12.07.2021 – 25.07.2021 26.07.2021 16.08.2021 – 18.08.2021 – 12 Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника" 11.05.2021 – 13.05.2021 14.05.2021 02.08.2021 – 15.08.2021 16.08.2021 25.08.2021 – 27.08.2021 – 13 Система теплоснабжения котельная "ГЭС" 18.05.2021 – 20.05.2021 04.06.2021 21.05.2021 – 03.06.2021 04.06.2021 18.08.2021 – 20.08.2021 – 14 Система теплоснабжения котельная "Военная база" 11.05.2021 – 13.05.2021 14.05.2021 15.06.2021 – 28.06.2021 29.06.2021 18.08.2021 – 19.08.2021 * 20.08.2021 15 Система теплоснабжения котельная "Переборы" 11.05.2021 – 13.05.2021 14.05.2021 26.07.2021 – 08.08.2021 11.08.2021 09.08.2021 – 10.08.2021 * 11.08.2021 16 Система теплоснабжения котельной "Волжский" 17.05.2021 – 19.05.2021 20.05.2021 12.07.2021 – 25.07.2021 28.07.2021 26.07.2021 – 27.07.2021 * 28.07.2021 17 Система теплоснабжения котельная "Поток" 11.05.2021 – 13.05.2021 14.05.2021 21.06.2021 – 04.07.2021 05.07.2021 25.08.2021 – 27.08.2021 – 18 Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм" 12.05.2021 – 04.05.2021 – 29.09.2021 – – – 19 Система теплоснабжения котельная "Элеватор" 11.05.2021 – 04.05.2021 – 29.09.2021 – – – 20 Система теплоснабжения котельная "Ягутка" 11.05.2021 12.05.2021 15.06.2021 – 28.06.2021 29.06.2021 – – 21 Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза" 17.05.2021 01.06.2020 18.05.2021 – 31.05.2021 01.06.2020 23.08.2021 – 24.08.2021 – 22 Котельная Психбольница (без тепловых сетей) – – 02.08.2021 – 15.08.2021 16.08.2021 – – 23 Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова) – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 24 Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн" – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 25 Тепловые сети от ЦТП ул. Радищева котельная "Сатурн" (направление ул. Димитрова) – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 26 Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова) – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 28.07.2021 27 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Авиационная – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 28.07.2021 28 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Фурманова – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 28.07.2021 29 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Рапова – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 28.07.2021 30 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Танкистов – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 31 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Л. Чайкиной – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 32 Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. З. Космодемьянской – – 31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в) 07.06.2021 26.07.2021 – 26.07.2021 33 Тепловые сети от котельной ООО "Мясопродукт" 12.05.2021 13.05.2021 01.07.2021 – 13.07.2021 14.07.2021 – – 34 Тепловые сети от котельной "Воентелеком" – – 05.07.2021 -18.07.2021 19.07.2021 18.08.2021 * 19.08.2021 35 Тепловые сети от котельной "ФКУ СИЗО-2" – – 15.06.2021 – 28.06.2021 29.06.2021 – – 36 ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей) – – 12.07.2021 – 25.07.2021 26.07.2021 – –