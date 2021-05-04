Отопление отключат во вторник, горячую воду – по графику
 

Отопление отключат во вторник, горячую воду – по графику

04.05.2021, 9:52, Детали
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Глава Рыбинска Денис Добряков подписал постановление «Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов».

Согласно документа, подача тепла прекратится в следующий вторник, 11 мая. Кроме того, утвержден план-график отключения горячей воды на периоды планово-профилактического ремонта.

План-график работы котельных городского округа город Рыбинск Ярославской области по горячему водоснабжению в межотопительный период 2021 года:

№ п / п

Наименование системы теплоснабжения

Срок проведения гидравлических сетей  испытаний отопление и ГВС *

Дата подачи ГВС

Сроки проведения ежегодного планово-профилактического ремонта с отключением  ГВС

Дата подачи ГВС

Срок проведения гидравлических испытаний сетей отопление

Дата подачи ГВС

1

Система теплоснабжнения котельая "Веретье"

24.05.2021 – 26.05.2021

10.06.2021

27.05.2021 – 09.06.2021

10.06.2021

09.08.2021 – 10.08.2021 *

11.08.2021

2

Система теплоснабжения котельная "Бабушкина" ** 

24.05.2021 – 26.05.2022

10.06.2021

27.05.2021 – 09.06.2022

10.06.2021

09.08.2021 – 10.08.2021 *

11.08.2021

3

Система теплоснабжения котельная "Стоялая" 

12.05.2021 – 14.05.2021

04.05.2021 – 29.09.2021

18.08.2021 – 20.08.2021

4

Система теплоснабжения котельная "С.Перовская" и бойлерной на ул. Щепкина

11.05.2021 – 13.05.2021  бойлерная – 12.05.2021

бойлерная – 13.05.2021

04.05.2021 – 29.09.2021 15.06.2021 – 28.06.2021 

 – 29.06.2021

18.08.2021 – 20.08.2021 –

5

Система теплоснабжения котельная "Мариевка"

13.05.2021

14.05.2021

07.07.2021 – 20.07.2021

21.07.2021

6

Система теплоснабжения котельная "Призма" *** 

17.05.2021 – 19.05.2021

20.05.2021

28.06.2021 – 11.07.2021

12.07.2021

16.08.2021 – 18.08.2021

7

Система теплоснабжения котельная "Тема"

17.05.2021 – 19.05.2021

20.05.2021

28.06.2021 – 11.07.2021

12.07.2021

16.08.2021 – 18.08.2021

8

Система теплоснабжения от котельная "Школа – интернат"

22.06.2021

31.08.2021

23.06.2021 – 30.08.2021

31.08.2021

9

Система теплоснабжения котельная "Слип" 

17.05.2021 – 19.05.2021

20.05.2021

02.08.2021 – 15.08.2021

16.08.2021

16.08.2021 – 18.08.2021

10

Система теплоснабжения котельная "Магма" ****  

18.05.2021 – 20.05.2021

21.05.2021

12.07.2021 – 25.07.2021

26.07.2021

16.08.2021 – 18.08.2021

11

Система теплоснабжения котельная "Полиграф"

18.05.2021 – 20.05.2021

21.05.2021

12.07.2021 – 25.07.2021

26.07.2021

16.08.2021 – 18.08.2021

12

Система теплоснабжения котельная "Сельхозтехника"

11.05.2021 – 13.05.2021

14.05.2021

02.08.2021 – 15.08.2021

16.08.2021

25.08.2021 – 27.08.2021

13

Система теплоснабжения котельная "ГЭС"

18.05.2021 – 20.05.2021

04.06.2021

21.05.2021 – 03.06.2021

04.06.2021

18.08.2021 – 20.08.2021

14

Система теплоснабжения котельная "Военная база"

11.05.2021 – 13.05.2021

14.05.2021

15.06.2021 – 28.06.2021

29.06.2021

18.08.2021 – 19.08.2021 *

20.08.2021

15

Система теплоснабжения котельная "Переборы"

11.05.2021 – 13.05.2021

14.05.2021

26.07.2021 – 08.08.2021

11.08.2021

09.08.2021 – 10.08.2021 *

11.08.2021

16

Система теплоснабжения котельной  "Волжский"

17.05.2021 – 19.05.2021

20.05.2021

12.07.2021 – 25.07.2021

28.07.2021

26.07.2021 – 27.07.2021 *

28.07.2021

17

Система теплоснабжения котельная "Поток"

11.05.2021 – 13.05.2021

14.05.2021

21.06.2021 – 04.07.2021

05.07.2021

25.08.2021 – 27.08.2021

18

Система теплоснабжения котельная "Рыбинсккорм" 

12.05.2021

04.05.2021 – 29.09.2021

19

Система теплоснабжения котельная "Элеватор" 

11.05.2021

04.05.2021 – 29.09.2021

20

Система теплоснабжения котельная "Ягутка"

11.05.2021

12.05.2021

15.06.2021 – 28.06.2021

29.06.2021

21

Система теплоснабжения котельная "Нефтебаза"

17.05.2021

01.06.2020

18.05.2021 – 31.05.2021

01.06.2020

23.08.2021 – 24.08.2021

22

Котельная Психбольница (без тепловых сетей)

02.08.2021 – 15.08.2021

16.08.2021

23

Тепловые сети до ЦТП ул. Радищева от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021 26.07.2021

 –

26.07.2021

24

Тепловые сети до ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн"

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021                                 26.07.2021

 –

26.07.2021

25

Тепловые сети от ЦТП ул. Радищева котельная  "Сатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021                                 26.07.2021

 –

26.07.2021

 26

Тепловые сети от ЦТП ул. Чкалова от котельной "Сатурн" (направление ул. Димитрова)

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021  (обратный в/в)

07.06.2021  26.07.2021

 –

28.07.2021

27

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Авиационная

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий  в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021 26.07.2021

 –

28.07.2021

28

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Фурманова

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021  26.07.2021

 –

28.07.2021

29

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Рапова

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021                                 26.07.2021

 –

28.07.2021

30

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Танкистов

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021  26.07.2021

 –

26.07.2021

31

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. Л. Чайкиной

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021 (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021 26.07.2021

 –

26.07.2021

32

Тепловые сети от котельной "Сатурн" направление ул. З. Космодемьянской

 –

 –

31.05.2021 – 06.06.2021  (подающий в/в) 19.07.2021 – 25.07.2021 (обратный в/в)

07.06.2021  26.07.2021

 –

26.07.2021

33

Тепловые сети от котельной ООО "Мясопродукт"

12.05.2021

13.05.2021

01.07.2021 – 13.07.2021

14.07.2021

34

Тепловые сети от котельной "Воентелеком"

05.07.2021 -18.07.2021

19.07.2021

18.08.2021 *

19.08.2021

35

Тепловые сети от котельной "ФКУ СИЗО-2"

15.06.2021 – 28.06.2021

29.06.2021

36

ООО "Раскат – РОС" бойлерная по ул. Гагарина, 35 (без тепловых сетей)

12.07.2021 – 25.07.2021

26.07.2021

Примечание:
* – проведение гидравлических испытаний с отключением ГВС;
** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Бабушкина на котельную Веретье в летний период;
*** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Призма на котельную Тема в летний период;
**** – перевод нагрузок по ГВС с котельной Магма на котельную Полиграф в летний период.



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