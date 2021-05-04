 

Saudi Aramco нарастила чистую прибыль на треть

04.05.2021, 9:40, Новости дня
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Самая крупная в мире по добыче и запасам нефтяная компания Saudi Aramco увеличила свою чистую прибыль по итогам первого квартала 2021 года до 21,7 млрд долларов.

Показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16,7 млрд долларов) на 30%, дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составят 18,8 млрд долларов, передает ТАСС.

Рост доходов в компании объяснили улучшением мировой конъюнктуры и ростом спроса на нефть. Свободный денежный поток Saudi Aramco за этот период составил 18,3 млрд долларов, он вырос на 22%. Объем капитальных затрат составил 8,2 млрд долларов против 7,4 млрд долларов в первом квартале 2020 года.

В начале апреля сообщалось, что Saudi Aramco повысила на 40 центов цену на майские поставки сырья для клиентов на азиатском рынке.



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