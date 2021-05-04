 

Количество жертв обрушения метромоста в Мехико достигло 20

04.05.2021, 9:40, Новости дня
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Число погибших после обрушения метромоста в Мехико выросло до 20 человек, среди погибших есть дети, сообщила мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум.

В результате обрушения конструкций госпитализированы 49 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии, сказала Шейнбаум, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Milenio.

Ранее министерство гражданской обороны Мексики сообщало, что после крушения в больницы госпитализированы 34 человека. Обрушение произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко.

До этого сообщалось, что в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли шесть человек, позже глава города Шейнбаум сообщала, что число погибших увеличилось до 15.



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