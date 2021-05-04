 

Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян

04.05.2021, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более половины пользователей российского сегмента интернета поздравляют друзей и близких в личных сообщениях в соцсетях с Днем Победы, при этом 9% не отмечают этот праздник никак, говорится в исследовании центра ResearchMe и соцсети «Одноклассники».

«54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% – публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник», – цитирует исследование РИА «Новости».

37% опрошенных сообщили, что испытывают радость, что могут присоединиться к празднованию на улицах своего города, 19% отметили, что опасаются участвовать в торжествах из-за пандемии. 27% респондентов сообщили, что отмечают праздник дома по традиции, 17% считают 9 мая «тихим праздником и днем памяти».

49% участников опроса рассказали, что в этот день выезжают на природу с друзьями и семьей, 26% – участвуют в праздничных мероприятиях, 17% – посещают мемориалы памяти или музеи, 24% – предпочитают отмечать день в спокойной обстановке.

Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет.

Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.10 / Турция продлила сейсморазведку в Средиземном море до 4 ноября

01.03 / Мнения: Миллениалы лучше приспособлены к выживанию, чем работяги 90-х

26.09 / Саммит ЕС-Украина в Брюсселе перенесли

05.09 / Рошаль предложил немецким врачам создать экспертную группу по Навальному

06.09 / Путин: Мы должны сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

25.02 / Das Erste – немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

18.01 / Япония заявила о необходимости решить вопрос с Курилами

25.01 / В Канаде представлены малошумные двигатели для дронов

19.04 / Эстония готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному – глава МИД

14.09 / Германия: лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика