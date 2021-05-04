Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян

Более половины пользователей российского сегмента интернета поздравляют друзей и близких в личных сообщениях в соцсетях с Днем Победы, при этом 9% не отмечают этот праздник никак, говорится в исследовании центра ResearchMe и соцсети «Одноклассники».

«54% рассказали, что поздравляют друзей и близких в личных сообщениях, 48% отправляют виртуальные подарки, 23% пишут поздравления в разных группах и сообществах, 19% – публикуют посты в своей ленте соцсетей, а 15% используют для поздравления аудио- и видеозвонки. Лишь 9% опрошенных заявили, что не поздравляют с Днем Победы никого и никак не отмечают этот праздник», – цитирует исследование РИА «Новости».

37% опрошенных сообщили, что испытывают радость, что могут присоединиться к празднованию на улицах своего города, 19% отметили, что опасаются участвовать в торжествах из-за пандемии. 27% респондентов сообщили, что отмечают праздник дома по традиции, 17% считают 9 мая «тихим праздником и днем памяти».

49% участников опроса рассказали, что в этот день выезжают на природу с друзьями и семьей, 26% – участвуют в праздничных мероприятиях, 17% – посещают мемориалы памяти или музеи, 24% – предпочитают отмечать день в спокойной обстановке.

Исследование основано на данных опроса 981 пользователей Рунета старше 18 лет.

Напомним, президент Владимир Путин отмечал, что 9 мая остается главным праздником в России.