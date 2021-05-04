 

Facebook и Instagram просят разрешить сбор личных данных, чтобы “оставаться бесплатными”

04.05.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первым на уведомления обратил внимание эксперт в сфере технологий Ашкан Солтани, о чем сообщил 1 мая в своем Twitter.

“Эта версия iOS требует, чтобы мы запросили разрешение на отслеживание некоторых данных с этих устройств, чтобы улучшить вашу рекламу. Узнайте, как мы ограничиваем использование этой информации, если вы не включаете этот параметр устройства”, – говорится в уведомлении соцсетей.

В сообщении отмечается, что соцсети используют информацию о действиях пользователей, полученную из других приложений и веб-сайтов, чтобы: показывать более персонализированную рекламу, помогать поддерживать Facebook бесплатно и поддерживать компании, которые полагаются на рекламу для охвата своих клиентов.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021

Как отмечает The Verge, такие уведомления начали приходить всем пользователям устройств Apple, пользующимся обновленными версиями операционной системы iOS 14, включая iOS 14.5. Это обновление предусматривает, что каждое приложение, которое захочет получить доступ к активности пользователя в других приложениях и на других сайтах, должно запросить разрешение на это.

Издание подчеркивает, что Facebook был ярым критиком обновлений Apple iOS 14, утверждая, что изменения конфиденциальности могут нанести ущерб малому бизнесу, который размещает рекламу в Facebook. Компания Facebook также заявляла, что Apple поощряет новые бизнес-модели для приложений, чтобы они меньше полагались на рекламу и больше на подписки, что потенциально могло бы принести Apple прибыль.

Контекст:
Facebook (которой также принадлежит Instagram) – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Назван главный российский актер десятилетия

04.12 / Зеленский: В декабре локдауна не будет. Будет ли в январе? Посмотрим

01.11 / США несут наибольшую ответственность за загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами

24.06 / Экономист Гуриев: Я посмотрел сериал “Слуга народа”. Это была часть моей работы в ЕБРР

14.07 / Die Welt – вратарь сборной Германии «попался» на исполнении гимна хорватских правых

22.10 / Димопулос назвала свои правила женской дружбы

04.09 / Записи переговоров Германии и Польши по Навальному решили показать по белорусскому ТВ

19.11 / СБУ задержала двух киевлян, которые за $500 тыс. обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через связи в Офисе генпрокурора

01.10 / В Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному

31.03 / В правоохранительных органах заявили о возможной гибели стрелка из Мытищ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика