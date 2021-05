Facebook и Instagram просят разрешить сбор личных данных, чтобы “оставаться бесплатными”

Первым на уведомления обратил внимание эксперт в сфере технологий Ашкан Солтани, о чем сообщил 1 мая в своем Twitter.

“Эта версия iOS требует, чтобы мы запросили разрешение на отслеживание некоторых данных с этих устройств, чтобы улучшить вашу рекламу. Узнайте, как мы ограничиваем использование этой информации, если вы не включаете этот параметр устройства”, – говорится в уведомлении соцсетей.

В сообщении отмечается, что соцсети используют информацию о действиях пользователей, полученную из других приложений и веб-сайтов, чтобы: показывать более персонализированную рекламу, помогать поддерживать Facebook бесплатно и поддерживать компании, которые полагаются на рекламу для охвата своих клиентов.

Как отмечает The Verge, такие уведомления начали приходить всем пользователям устройств Apple, пользующимся обновленными версиями операционной системы iOS 14, включая iOS 14.5. Это обновление предусматривает, что каждое приложение, которое захочет получить доступ к активности пользователя в других приложениях и на других сайтах, должно запросить разрешение на это.

Издание подчеркивает, что Facebook был ярым критиком обновлений Apple iOS 14, утверждая, что изменения конфиденциальности могут нанести ущерб малому бизнесу, который размещает рекламу в Facebook. Компания Facebook также заявляла, что Apple поощряет новые бизнес-модели для приложений, чтобы они меньше полагались на рекламу и больше на подписки, что потенциально могло бы принести Apple прибыль.

Контекст:

Facebook (которой также принадлежит Instagram) – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.

