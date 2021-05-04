 

“Катин животик”. Горбунов показал беременную Осадчую в купальнике

04.05.2021, 9:36, Новости дня
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“Загадывайте желания – они обязательно сбываются!” – написал он.

На фото Горбунов, находящийся позади Осадчей, обнимает ее. Телеведущая облачена в цельный купальник, подчеркивающий округлившийся живот.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

“Катин животик. Похоже на то, что у них должна быть дочь. А там кого бог пошлет”, – прокомментировала подписчица irinaalina8.

Контекст:18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Иван – сын телеведущей от ее нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова. Он родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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