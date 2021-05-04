Украина будет продвигать Крымскую платформу в Европе и Азии – Чийгоз

“Надеюсь, что нам удастся организовать своеобразное турне по европейским странам-партнерам; готовим также по азиатским странам, чтобы за оставшиеся месяцы активизировать участие в Крымской платформе наших союзников во всем мире”, – сказал политик.

Чийгоз отметил, что сейчас украинские депутаты пытаются вести диалог на уровне групп дружбы с различными странами и объявили о создании Крымской платформы внутри парламента, чтобы активизировать работу этих межпарламентских групп дружбы.

Очень важно, по словам Чийгоза, убедить страны, против которых Россия пока применяет “очень подлые инструменты шантажа”, чтобы не дать им приобщиться к украинской инициативе.

Контекст:Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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