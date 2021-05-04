Гранёный стакан Ельцина исполнил роль Святого Грааля на фестивале реконструкторов в Рязанской области

В Нижней Тынде (Рязанская область) завершился VI фестиваль реконструкторов “Поход за Граалем”, в котором приняло участие свыше 3000 любителей ролевой игры со всей России.

Кульминацией события стало обретение рыцарями-крестоносцами Святого Грааля, роль которого исполнил гранёный стакан первого президента России Бориса Ельцина.

Стакан организаторам фестиваля предоставил Ельцин-центр. Это тот самый стакан, которым политик пользовался перед подписанием Беловежских соглашений и в период Первой чеченской войны. Подобно Святому Граалю, стакан долгое время считался утраченным и был чудесно обретён во время ревизии личных архивов Ельцина.

– Два таких разных сосуда, две таких похожих судьбы. Ельцин в истории России сыграл роль мессии и спасителя, и поэтому именно его гранёный стакан для водки сотни рыцарей искали по рязанским пущам, – сказал организатор фестиваля Александр Гайдар.

—