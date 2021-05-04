 

Туркменистан объявил о начале продажи антител Бердымухамедова

04.05.2021, 9:08, Разное
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Туркменские иммунологи объявили о завершении процесса извлечения антител из организма президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и начале их продажи по коммерческим контрактам.

Учёные заверяют, что антитела надёжно проверены и после введения их в организм навсегда препятствуют возникновению в нём коронавирусной и ряда других инфекций.

Туркменистан объявил о начале продажи антител Гурбангулы Бердымухамедова– Наш уважаемый господин президент в один прекрасный день посетил республиканский центр по производству вакцин и сдал анализ крови, чтобы проверить обладает ли она целебными свойствами. Выяснилось, что она содержит антитела так необходимые организму для борьбы с коронавирусом и рядом других инфекций, включая передающиеся половым путём. Когда уважаемому президенту стало известно об этом он, ни минуты не сомневаясь, рискуя жизнью, полностью отдался в руки медиков и позволил извлечь все имеющиеся в его организме антитела, – рассказал главный иммунолог Туркменистана Имамали Раджабов.

Первые партии антител были доставлены в пункты вакцинации во всех городах Туркменистана. Также клетки поступили в республиканский инфекционный центр. После месяца лечением путём их внутривенного введения оттуда были выписаны все пациенты, болевшие сифилисом, гонореей, трихомониазом, ВПЧ и генитальным герпесом. Само учреждение готовится к перепрофилированию в конюшню-музей любимого коня президента.

Приобрести антитела уважаемого президента можно будет на крупнейших торговых онлайн-площадках eBay, Amazon и AliExpress. Возможен бартер в виде обмена на высокие технологии или подписание государственных контрактов. Антитела главы государства также имеют способность к регенерации, поэтому их количество не ограничено.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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