Уточнено число пострадавших после конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Количество пострадавших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 189 человек, сообщила замглавы киргизского минздрава Элиза Солтонбекова.

«На утро 4 мая 2021 года всего количество пострадавших составляет 189 человек, 36 человек погибли», – цитирует Солтонбекову РИА «Новости».

Она добавила, что 100 пострадавших до сих пор находятся в больницах.

Между тем в пресс-центре госпогранслужбы страну сообщили, что ситуация на границе стабильна.

«По состоянию на 9.30 (6.30 мск) 4 мая 2021 года обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы», – указали в ведомстве.

В местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области работают саперы минобороны, они обезвреживают ранее не разорвавшиеся снаряды. Госпогранслужба попросила жителей страны, проживающих вблизи от этого места, «не поддаваться панике при звуке взрывов».

Пограничные наряды ведут патрулирование вдоль всей линии границы, уточнили в ведомстве.

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.

За день до этого стороны договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.