Уточнено число пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико

После крушения метромоста в Мехико в больницы госпитализировали 34 человек, сообщило министерство гражданской обороны Мексики.

«На данный момент официальные цифры: 15 человек погибли, 34 госпитализированы в больницы, работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается», – цитирует сообщение мексиканского ведомства РИА «Новости».

Напомним, обрушение произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко.

Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли шесть человек, позже глава города Клаудия Шейнбаум сообщила, что число погибших увеличилось до 15.