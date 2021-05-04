 

Уточнено число пострадавших в результате обрушения метромоста в Мехико

04.05.2021, 8:50, Новости дня
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После крушения метромоста в Мехико в больницы госпитализировали 34 человек, сообщило министерство гражданской обороны Мексики.

«На данный момент официальные цифры: 15 человек погибли, 34 госпитализированы в больницы, работа по спасению и оказанию помощи пострадавшим продолжается», – цитирует сообщение мексиканского ведомства РИА «Новости».

Напомним, обрушение произошло на юго-востоке города, в районе станций Оливос и Тесонко.

Ранее сообщалось, что в результате крушения метромоста в мексиканской столице погибли шесть человек, позже глава города Клаудия Шейнбаум сообщила, что число погибших увеличилось до 15.



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