 

У пережившей смерть сына Раисы Рязановой нашлась сестра

04.05.2021, 8:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У актрисы Раисы Рязановой, которая в прошлом году пережила смерть сына Данила, нашлась сестра. После кончины наследница звезда фильма «Москва слезам не верит» чувствовала себя очень одинокой. Теперь на связь с ней вышла предполагаемая родственница.
На момент смерти сыну Раисы Рязановой был 51 год. У него оторвался тромб, несмотря на усилия врачей, он скончался. Актриса с трудом пережила эту трагедию, до сих пор ей сложно поверить, что больше никогда не будет возможности обнять наследника. Периодически знаменитость думает о том, что она могла сделать, чтобы Всевышний так наказал ее.

Из родственников у Раисы Рязановой остался только внук. В рамках эфира программы «Секрет на миллион» актриса познакомилась с предполагаемой сестрой. Ранее родственница не пыталась выйти на связь со знаменитостью.

Поклонники считают, что жительница действительно может быть сестрой Рязановой. Родители актрисы не состояли в официальном браке. Мать будущей знаменитости совершенно случайно влюбилась в знакомого шофера. Позже она узнала, что житель женат и воспитывает шестерых детей.

О том, является ли жительница сестрой знаменитости, зрители узнают 15 мая. Рязанова уже сдала тест ДНК, чтобы выяснить этот вопрос.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Скандалы: Пирамиды из биткоинов

16.07 / Знаменитости в России — анонимы в Израиле

29.09 / Мнение: Долой учебный год!

12.10 / Мнение: КНР и АРЕ – мосты будущего

09.12 / Марсоход Curiosity сфотографировал большой блестящий камень

29.03 / Мнение: О закупке деталей для С-300 в РФ для ЧВК Семена Семенченко

13.11 / Медики назвали три способа снижения вредного холестерина

11.07 / Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым

25.01 / Суточный прирост заразившихся коронавирусом россиян снизился до 19 тысяч

15.09 / Семенович впервые прокомментировала слухи о романе с Губерниевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика