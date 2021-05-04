У пережившей смерть сына Раисы Рязановой нашлась сестра

У актрисы Раисы Рязановой, которая в прошлом году пережила смерть сына Данила, нашлась сестра. После кончины наследница звезда фильма «Москва слезам не верит» чувствовала себя очень одинокой. Теперь на связь с ней вышла предполагаемая родственница.

На момент смерти сыну Раисы Рязановой был 51 год. У него оторвался тромб, несмотря на усилия врачей, он скончался. Актриса с трудом пережила эту трагедию, до сих пор ей сложно поверить, что больше никогда не будет возможности обнять наследника. Периодически знаменитость думает о том, что она могла сделать, чтобы Всевышний так наказал ее.

Из родственников у Раисы Рязановой остался только внук. В рамках эфира программы «Секрет на миллион» актриса познакомилась с предполагаемой сестрой. Ранее родственница не пыталась выйти на связь со знаменитостью.

Поклонники считают, что жительница действительно может быть сестрой Рязановой. Родители актрисы не состояли в официальном браке. Мать будущей знаменитости совершенно случайно влюбилась в знакомого шофера. Позже она узнала, что житель женат и воспитывает шестерых детей.

О том, является ли жительница сестрой знаменитости, зрители узнают 15 мая. Рязанова уже сдала тест ДНК, чтобы выяснить этот вопрос.

Источник: www.starhit.ru