Белый дом увеличил лимит на прием беженцев более чем в 4 раза

На беженцев из государств Африки выделено 22 тыс. виз (было 7 тыс.), Восточной Азии – 6 тыс. (была 1 тыс.), Европы и Центральной Азии – 4 тыс. (было 1,5 тыс.), Латинской Америки и государств бассейна Карибского моря – 5 тыс. (было 3 тыс.), Ближнего Востока и Южной Азии – 13 тыс. (было 1,5 тыс.). Еще 12,5 тыс. виз останутся в резерве (ранее в резерве была только 1 тыс. виз).

“По мнению Конгресса, увеличение количества разрешенных допусков на 2021 финансовый год до 62 500 оправдано серьезными гуманитарными проблемами и в остальном отвечает национальным интересам”, – говорится в сообщении Белого дома.

Контекст:Предыдущая администрация США сокращала размер программы беженцев. 46-й президент Штатов Дональд Трамп установил в конце октября прошлого года квоту на прием беженцев в 15 тыс. человек. Байден в апреле объявил, что оставит эту квоту, хотя в будущем хочет увеличить ее до 125 тыс. человек.

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