Российская традиция доносов и расправ

В России органы политического сыска появились ещё при Петре I и быстро превратились в мощное средство контроля за умонастроениями граждан.

В самом начале царствования Пётр I приказал создать особый Преображенский приказ. Поначалу это была, по сути, личная канцелярия царя. С весьма разнообразными функциями. Она отвечала и за гвардейские полки, и за продажу табака, и за порядок в Москве. Но настоящая слава пришла к ведомству в 1702 году. По распоряжению царя в Преображенский приказ следовало отправлять всех, кто публично заявлял: «Слово и дело государевы!» То есть был готов донести о важных государственных преступлениях.

В начале тайных дел

Во главе сыскного ведомства царь поставил Фёдора Ромодановского, которому безгранично доверял. Особое расположение Петра I этот человек заслужил тем, что безоговорочно поддержал ещё юного царевича в конфликте с сестрой Софьей, а позднее сумел быстро подавить Стрелецкий бунт 1698 года. Политический вес самого Ромодановского характеризовался редкой привилегией: он мог входить к государю в любое время без доклада. Подобной чести был удостоен ещё всего один человек — граф Борис Шереметев.

Для надёжности царь повелел карать смертью не только изменников, но и тех, кто вовремя не донёс на них. Мнительность Петра I, помноженная на усердие Ромодановского, позволила развернуть бурную деятельность по выявлению явных и скрытых врагов отечества. Тем более что желающих заявить «Слово и дело!» оказалось с избытком.

Правда, очень быстро выяснилось, что для многих это всего лишь удобный способ как сводить личные счёты, так и продлевать свой жизненный путь. Например, лица, приговорённые к казни за уголовные преступления, во всеуслышание могли выкрикнуть заветные слова, и вместо виселицы их немедленно отправляли в Преображенский приказ. Там можно было достаточно долго «вспоминать» всё новые и новые эпизоды государственной измены, оговаривая всех недругов и просто случайных людей.

Всех, кого перечислял доноситель, также следовало допросить. Причём обвинения не всегда были связаны с реальной изменой. Достаточно было сказать, что некто называл царя слугой Сатаны. А так как допросы проводились с пристрастием, то с признательными показаниями редко случались затруднения. В частности, в архивах сохранилось несколько дел, в которых главной виной обвиняемых в государственном преступлении были их слова о том, что Пётр I и светлейший князь Александр Меншиков сожительствуют «во блуде».

После смерти Фёдора Ромодановского руководство по выявлению государственных преступников взял на себя его сын Иван. Причём работы было так много, что в помощь ему был направлен граф Пётр Толстой. Царь приказал выделить из Преображенского приказа политический сыск в отдельное ведомство, названное Тайной канцелярией. Местом обитания этой организации стали казематы Петропавловской крепости, за толстыми стенами которой не приходилось тревожиться о том, что кого-то смутят вопли допрашиваемых.

Самым громким делом, которое Пётр I контролировал лично, оказался процесс над его родным сыном Алексеем Петровичем. Беглый наследник был обманом возвращён в Петербург и приговорён к смерти. Правда, до казни несчастный так и не дожил. Вероятно, специалисты по допросам переусердствовали с пыткой, и старший сын Петра I скончался от побоев.

На службе государынь

Новую жизнь в ведомство, переименованное в Канцелярию тайных и розыскных дел, вдохнула императрица Анна Иоанновна. Назначенный ею руководителем Андрей Ушаков прославился тем, что был готов находиться в пыточных камерах «для пользы дела» почти круглосуточно. Согласно составленным инструкциям, главной задачей Канцелярии стало выявление тех, «кто каким измышлениям учнет мыслить на императорское здоровье злое дело или персону и честь злыми и вредительными словами поносить». Борьба с потенциальными бунтами и изменами должна была вестись лишь во вторую очередь. За десять лет правления Анны Иоанновны было арестовано и пытано более четырёх тысяч человек.

Сотрудники Канцелярии не остались без дела и при Елизавете Петровне, которая при восшествии на престол поклялась никогда никого не казнить. Однако это обещание не помешало дочери Петра I активно использовать ведомство для борьбы с потенциальной оппозицией и опальными вельможами. Были введены должности соглядатаев, которым предписывалось подслушивать все крамольные разговоры. Новым главой политического сыска стал Александр Шувалов. Под его руководством штат Канцелярии значительно вырос. Ведь надлежало тайно вскрывать и читать сотни писем на разных языках.

Тайную канцелярию упразднил Пётр III, а пытки запретил. И всего через полгода оказался свергнут собственной супругой, которая стала править единолично под именем Екатерины II. Новая императрица, не желая повторять участь своего мужа, возродила столь полезное ведомство под названием Тайной экспедиции. Более двадцати лет политическим сыском заведовал Степан Шешковский. Ему пришлось заниматься не только расследованием таких важных дел, как Пугачёвский бунт, но и поиском тех, кто рисовал карикатуры на императрицу. Несмотря на задекларированную Екатериной II эпоху просвещения, в Тайной экспедиции не гнушались прибегать к пыткам. Через допросы с пристрастием прошли фрейлина Эльмпт и графиня Бутурлина.

Упразднил Тайную экспедицию Александр I. Хотя на самом деле функции политического сыска просто были переданы в специальные сенатские департаменты.