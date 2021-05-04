 

Ученые из США разработали полностью перерабатываемый пластик

04.05.2021, 7:54, Разное
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В современном мире большинство пластиковых отходов оказывается на свалке, так как специализированным предприятиям не хватает технологий для проведения сортировки. Ученые из США разработали полностью перерабатываемый пластик, который получил название PDK (полидикетоенамин).
Специалисты утверждают, что новый тип материала полностью подходит для бесконечного процесса переработки и для того, чтобы создавать из него новые продукты. Как отмечает научный сотрудник Корин Скоун, исследователи работают над полимерами, чтобы облегчить проведение вторичной переработки. Она вместе с коллегами трудилась над созданием пластика PDK. Он состоит из цепочки одинаковых молекул, которые называются мономеры. Для того, чтобы применять материал в различных целях, в него добавляются различные антипирены и красители. Когда происходит переработка пластиковых изделий, все вещества, которые в нем содержатся, обязательно смешиваются. Для их укрепления производители часто добавляют пластик в чистом виде.

По словам американских ученых, материал PDK расплавляется не с помощью тепла, а с применением кислоты. Корин Скоун рассказала, что данный процесс становится более управляемым, а также позволяет отделить добавки от мономеров. При этом эти вещества можно повторно использовать, когда будет создаваться следующая партия пластика. Научный сотрудник считает, что данный подход можно будет применить и в промышленных масштабах. Если рассматривать с практической точки зрения, то обычный пластик PDK полностью заменить не способен. Изготовление первой партии материала данным методом будет от 10 до 20 раз дороже, чем простого пластика. Поэтому исследователи предлагают использовать его для создания продуктов длительного пользования.

Источник: www.chaskor.ru



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