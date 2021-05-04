 

В США открыли огонь по мужчине с оружием возле штаб-квартиры ЦРУ

04.05.2021, 7:52, Новости дня
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“Мужчина, участвовавший в инциденте с безопасностью возле штаб-квартиры ЦРУ в Маклине, штат Вирджиния, вышел из своей машины с оружием и был атакован сотрудниками правоохранительных органов. Субъект был ранен и доставлен в больницу”, – говорится в серии твитов.

В ФБР подчеркнули, что их ведомство “серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой”, в которых участвуют агенты бюро.

The subject was wounded & has been transported to a hospital for medical attention. The FBI takes all shooting incidents involving our agents or task force members seriously.

— FBI Washington Field (@FBIWFO) May 4, 2021

Источники CNN рассказали, что мужчина подъехал к воротам штаб-квартиры ЦРУ и сделал заявление, которое давало понять, что в машине бомба.

Телекомпания отмечает, что штаб-квартиру ЦРУ усиленно охраняют после инцидента в 1993 году, когда мужчина застрелил двух агентов и ранил еще троих, которые покидали территорию управления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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