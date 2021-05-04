Украине предрекли потерю аграрного потенциала из-за продажи земли

Из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный, сообщил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью телеканалу КРТ.

По словам Золотарева, сегодня на Украине многие люди «со светлыми лицами» рассказывают о том, что село заживет после появления там эффективных собственников. При этом он напомнил, что четверть века назад то же самое говорилось об эффективных собственниках промышленных предприятий, передает РИА «Новости»..

«И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный… То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию», – отметил эксперт.

Золотарев указал, что никто не думает о социальной цене, предупредив при этом о риске того, что в результате реформы от 3,5 до 5 млн украинцев станут «лишними людьми».

«Перспектива – страна периферийного капитализма. Причем не факт, что будет обеспечена ее целостность», – заключил руководитель украинского аналитического центра.

Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта. Ранее Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.