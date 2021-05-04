В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации населения планеты от коронавируса в 2022 году

“По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще $35-45 млрд для вакцинации большинства взрослых во всем мире. […] Страны G7 могли бы сами мобилизовать значительную часть этих средств и возглавить глобальные усилия по ускорению вакцинации во всем мире”, – сказал он.

Гебрейесус отметил, что сейчас дефицит финансирования составляет $19 млрд.

Он назвал “общие решения”, которые помогли бы справиться с проблемой:

совместное использование финансовых ресурсов;

совместное использование доз вакцины и производственных мощностей;

обмен технологиями, ноу-хау и отказ от интеллектуальной собственности.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация от COVID-19 началась в мире в конце 2020 года. По данным Bloomberg, на 4 мая 2021 года в мире сделали более 1,17 млрд прививок в 174 странах.

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