Мнение: О крупной подставе Рамзана Кадырова

Тихо-тихо прошла эта #новость из московского зала суда. Тайком, словно крадучись. По стенам пабликов, по записям в блогах, но никак не через ленты официальных #СМИ.

И, в общем-то, понятно, с чего такая таинственность. Тот самый случай, когда объективная истина задевает не менее объективные интересы едва ли не самого влиятельного регионального политика России. Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова…

По информации правозащитников, чеченский берсерк Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с бойцами ОМОНа на январском митинге в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея navalny Навального, получил по приговору суда, оглашённому накануне, 10 лет колонии строгого режима. Это максимум по 318-й статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за применение насилия в отношении представителя власти. То есть, подразумевается, что удары кулаками и ногой, которые подсудимый хаотично наносил по экипировке правоохранителей, причинили тяжкий вред их здоровью.

Это несколько неожиданный поворот. Поскольку раньше был некий консенсус в том, что Сайд-Мухаммаду Джумаеву будет предъявлено обвинение по более лёгкой, 1-й части ст. 318 УК РФ, где максимальная санкций – пять лет лишения свободы. Об этом говорил как адвокат подсудимого, так и чеченские официальные лица. И даже государственники разделяли такую точку зрения. Более того, и общественное мнение аккуратно готовили к тому, что молодой чеченец получит сравнительно небольшой срок: активно шли рассказы о его непростой семейной ситуации, личных сложностях в Москве, обострённом чувстве справедливости, а также… о неприятии навальной оппозиции. Но что-то в последний момент не срослось.

Меж тем на малой родине многие считают земляка героем.

Например, в Инстаграме опубликовано более пяти тысяч постов с хэштегом #свободуджумаеву, большинство из них сопровождает рисунок с решёткой. И реальные люди не стесняются говорить о смелости молодого парня. «Лично для меня он настоящий герой, – сказал Би-би-си чеченец, проживающий в одном из российских регионов. – Он герой для нас, потому что на своём примере вытащил из гроба репутацию чеченцев как народа вольного и храброго в глазах России и Кавказа. Мы уже получили клеймо холопов “Извинистана”, а этот парень перечеркнул это в один миг».

Подобные настроения создают неудобства для Рамзана Кадырова. По сути, ставится под сомнение его способность контролировать лояльность Чечни, удерживать чеченцев от братания с российской несистемной оппозицией. Но ещё больше проблем создаёт ему неожиданно жёсткий приговор Сайд-Мухаммаду Джумаеву. Хотя официально чеченские власти не обещали «отмазать» своего полностью, но заявления о руке помощи прозрачно намекали на реальную возможность довольно мягкого судебного вердикта. Теперь в глазах чеченцев Рамзан Кадыров будет выглядеть как тот, кто не смог. Ведь по их шкале ценностей голос крови важнее соображений закона.

Но тут, видимо, нашла коса на камень, и силовики перебороли. Образно говоря, клановая или групповая солидарность победила тейповую. Но это пиррова победа: Рамзан Кадыров понимает, что его просто подставили, выставив перед своим народом «слабым», и знает, кто это сделал.

Вопрос: зачем?

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