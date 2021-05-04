Охранять воздушное пространство Прибалтики поручили Италии

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии в понедельник перешла от 1-й тактической авиационной эскадрильи Германии к подразделению ВВС Италии, сообщила пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.

«На авиабазе Эмари под Таллином состоялась торжественная церемония ротации миссии по воздушной безопасности, где немецкие летчики, охранявшие в Эстонии воздушное пространство стран Балтии с истребителями Eurofighter Typhoon, передали ответственность итальянским пилотам», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, охрану воздушного пространства стран Балтии впервые будут осуществлять истребители F-35 пятого поколения, входящие в состав 13-й авиагруппы ВВС Италии, передает ТАСС.

В ходе церемонии министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что внешняя политика РФ по-прежнему агрессивна, о чем свидетельствует недавнее перемещение российских войск к границам Украины и в Крым. «Поэтому мы должны быть бдительны и всегда готовы к обороне. Особое место Балтийской миссии воздушной безопасности в политике сдерживания НАТО отводится демонстрации политического единства, сил, возможностей и, что наиболее важно, постоянной готовности к ответным действиям», – сказал министр.

Истребители F-35 Lightning II входят в состав 13-й итальянской авиагруппы (13 Gruppo – Nucleo Tattiche), которая дислоцируется на авиабазе Амендола в итальянской провинции Фоджия.

Напомним, в мае 2020 года стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели над Эстонией учебное бомбометание. В феврале 2019 года страны Балтии разрешили истребителям НАТО летать над территорией Прибалтики на малых высотах.