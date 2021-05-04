 

У Марии Кожевниковой случился нервный срыв, когда она не смогла спасти ребенка

04.05.2021, 6:06, Разное
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На протяжении многих лет актриса Мария Кожевникова занимается благотворительной деятельностью, помогая детям, имеющим проблемы со здоровьем. Недавно она призналась, что слишком близко воспринимает трудности, с которыми сталкиваются ее подопечные. У звезды «Универа» даже случился нервный срыв, когда она не смогла спасти ребенка.
36-летняя Мария Кожевникова пока оставила кинокарьеру и занимается воспитанием детей. Вместе с этим, она много внимания уделяет благотворительности. Однако, когда сталкивается со страшными болезнями подопечных, берет все близко к сердцу. Ей тяжело было смириться с утратой, когда не получилось спасти ребенка. Тогда мать актрисы настояла на том, чтобы она пошла к психологу. У Марии Кожевниковой диагностировали нервный срыв, поэтому пришлось проходить лечение и восстанавливаться.

Год назад сама знаменитость также оказалась на грани смерти. Звезда «Универа» отравилась, когда произошла утечка газа из котла. Супруг не сразу понял, что с ней происходит. После того, как врачи поставили ей капельницы, оказалось, что после такой интоксикации организма выживают достаточно редко. Марии Кожевниковой оставалось буквально 30-60 минут до летального исхода.



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