У Марии Кожевниковой случился нервный срыв, когда она не смогла спасти ребенка

На протяжении многих лет актриса Мария Кожевникова занимается благотворительной деятельностью, помогая детям, имеющим проблемы со здоровьем. Недавно она призналась, что слишком близко воспринимает трудности, с которыми сталкиваются ее подопечные. У звезды «Универа» даже случился нервный срыв, когда она не смогла спасти ребенка.

36-летняя Мария Кожевникова пока оставила кинокарьеру и занимается воспитанием детей. Вместе с этим, она много внимания уделяет благотворительности. Однако, когда сталкивается со страшными болезнями подопечных, берет все близко к сердцу. Ей тяжело было смириться с утратой, когда не получилось спасти ребенка. Тогда мать актрисы настояла на том, чтобы она пошла к психологу. У Марии Кожевниковой диагностировали нервный срыв, поэтому пришлось проходить лечение и восстанавливаться.

Год назад сама знаменитость также оказалась на грани смерти. Звезда «Универа» отравилась, когда произошла утечка газа из котла. Супруг не сразу понял, что с ней происходит. После того, как врачи поставили ей капельницы, оказалось, что после такой интоксикации организма выживают достаточно редко. Марии Кожевниковой оставалось буквально 30-60 минут до летального исхода.