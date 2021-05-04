Блинкен опроверг уход США из Афганистана

Соединенные Штаты не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск, и будут активно содействовать достижению договоренности об общенациональном примирении между властями в Кабуле и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Несмотря на вывод своих сил из Афганистана, мы не уходим, мы не отсоединяемся. Мы намерены очень активно действовать в дипломатическом плане, пытаясь продвинуть вперед переговоры о политическом урегулировании между правительством Афганистана и [движением] «Талибан» и другими ключевыми сторонами. Мы намерены сохранять содействие Афганистану, в том числе в целях развития, а также экономическое, гуманитарное, и нашу поддержку сил безопасности Афганистана», – приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кроме того, он предупредил, что Соединенные Штаты собираются решительно отвечать в случае нападений боевиков в Афганистане на выводимые войска. «Мы очень ясно дали понять, что, выводя силы из Афганистана, мы будем их защищать. И, если они подвергнутся нападению, то мы в ответ предпримем решительные действия», – подчеркнул Блинкен.

Накануне появилась информация, что США и запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. В конце апреля Госдепартамент США призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан.

29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. В марте запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.