Мнение: Петров и Боширов взрывают Украину

Петров и Боширов взрывают Украину

Вслед за прохладной историей о том, что Петров и Боширов взрывали склады боеприпасов в Чехии и Болгарии (что ж они за люди-то такие?!), снова проявились известные фейкометы из «Беллингкет» и заявили, что этим дело не ограничивалось и все склады боеприпасов на Украине, которые регулярно взрывались как до войны, так и после ее начала, также уничтожены ГРУ, читай – Петровым и Бошировым. Разумеется, тут нет каких-либо новых доказательств, как и доказательств в принципе. Все по-прежнему развивается по схеме «хайли-лайкли», игнорируя фактическое содержание вопроса, потому что нет задачи что-то доказывать по существу – есть задача поддержания пропагандистских нарративов.

Поэтому, если есть назначенные виновными в чем-либо Петров и Боширов, то зачем рассматривать обильную историю взрывов складов на Украине, которые взрывались и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче? Тут либо надо признать, что до 2014 года они взрывались сами по себе, а потом там стало все так отлично с техникой безопасности и охраной, что понадобились Петров и Боширов, либо же развернуть теорию о том, что Петров и Боширов взрывают склады с начала «нулевых», в перерывах между операциями по попыткам хоть кого-то отравить «Новичком». Но это слишком сложно, поэтому звучит скучное: «Это Россия».

Иронично, но по той же схеме после взрывов на складах работала украинская пропаганда, которая после каждого взрыва заявляла, что это агенты ФСБ или даже дроны ФСБ виноваты. Тот же Антон Геращенко регулярно делал заявления такого характера, и не только насчет взрывов складов – у него Россия была виновата и в убийстве Шеремета, и в убийстве Вороненкова и т.п. Правда, потом выяснялось, что причиной взрывов на складах становилась халатность личного состава, ненадлежащие условия хранения, а Шеремета и Вороненкова вообще убивали «герои АТО», но, разумеется, никакой рефлексии там и близко не было, по каждому последующему эпизоду наблюдалась идентичная реакция – еще до проведения даже минимальных следственных действий виновной обвинялась Россия. Так что тут «Беллингкет» ничего нового, конечно, предложить не может.

Более того, активность «Беллингкет» и аффилированных с ним сливных бачков вроде «Инсайдера» наглядно показывают, чьи уши торчат за всей этой историей с похождениями Петрова и Баширова по заграничным складам. История с Петровым и Бошировым изначально была запущена Ми-6 в рамках сфабрикованной истории с «отравлением Скрипалей», которая была сделана настолько топорно, что в конечном итоге организаторы были вынуждены отказаться от попыток придать ей хоть какой-то уровень правдоподобия и перешли на уровень зачитывая мантр. И в дальнейшем эта история была встроена в транслируемые британскими спецслужбами пропагандистские нарративы антироссийского содержания.

Под решение этих задач у Британии была сформирована сеть агентов влияния на территории различных стран Восточной и Западной Европы, которым ставилась задача ретранслировать антироссийские нарративы, вбрасываемые через помойки вроде «Беллингкет», которая, как показывали опубликованные материалы «WikiLeaks», финансируется британским министерством обороны. Сама сеть влияния действовала в рамках операции «Integrity Initiative», которая была вскрыта одной из авторитетных хакерских групп «Анонимус». В итоге схема действий упрощенно действует так:

РФ определена Британией как враждебное государство, против которого следует вести активные действия на различных уровнях, в том числе с целью информационной дискредитации РФ и подрыва ее влияния в сопредельных с Россией странах;

Конкретные информационно-психологические операции планируются на уровне аналитических отделов ключевых британских спецслужб и наверняка согласуются на уровне членов кабинета министров Британии;

Сформированную информационную концепцию для придания правдоподобия наполняют различной фактурой, добытой по агентурно-технической линии спецслужб (не только британских), после сливают в СМИ под видом журналистских расследований «расследовательских групп», где почему то очень часто можно встретить отставных военных, а также сотрудников ЦРУ и Ми-6. Их задача – легализовать информацию так, чтобы она не выглядела как пресс-релиз британской спецслужбы. «Честный журналист» должен внушать в теории больше доверия;

Когда информация вбрасывается, ее сразу же подхватывают аффилированные с британскими спецслужбами СМИ, задача которых – осуществить «информационный посев», как на территории Британии и Европы, так и на территории РФ (у нас в стране этим занимаются «Медуза», «Новая газета» и т.д.). На этом этапе осуществляется трансформация вброса информации от спецслужб в «новость».

Далее наступает этап реакции агентов влияния (в рамках той же операции «Integrity Initiative»). После запуска «новости» депутаты, политики, общественные деятели, блогеры, правозащитники и прочие люди с красивыми лицами и рукопожатными руками начинают разгонять «новость», пытаясь создать медийную волну, которая должна ударить по позициям РФ на территории других стран, а также, по возможности, привести к определенным практическим последствиям, дабы вынудить власти такой страны предпринимать те или иные действия в рамках реакции на сформированную «новость». При необходимости, как это мы видели на примере Чехии, операция может заранее согласована с дружественными спецслужбами;

Попытки оспорить формируемую версию также предусмотрены. На уровне социальных сетей, которые курируют такие персонажи, как Бен Ниммо, осуществляется системная поддержка таких материалов, включая увеличение уровня поисковой выдачи с одновременным занижением ранжирования материалов, критикующих такие «новости». При необходимости все может доходить до прямых банов «сомневающихся» и удаления «дезинформационных материалов». Лица, которые смеют сомневаться, стигматизируются как «агенты Кремля». Как это работает, наглядно показали на примере министра юстиции Чехии, которая осмелилась сомневаться в официальной чешской версии. Она была вызвана на ковер к премьер-министру и резко обрела веру в единственно-правильную версию. Сомневающегося президента Чехии, который не покаялся в своих заблуждениях, заклеймили агентом Кремля и пригрозили импичментом.

Таким образом, можно говорить о том, что британские спецслужбы сформировали работоспособный механизм легализации производимых вбросов, где есть центры производства дезинформации, механизмы их легализации, механизмы их распространения, механизмы их внедрения в политическую повестку третьих стран, инструменты противодействия попыткам оспорить эту дезинформацию. И на выходе получаются известные результаты. Роль «Беллингкет» – роль шестеренки разветвленного механизма информационно-психологической войны, осуществляемой Британией против РФ. К СМИ и «независимым журналистским расследования» эта контора, конечно же, никакого отношения не имеет. Есть задача обслуживать линию про «похождения Петрова и Боширова», она их будет обслуживать.

То, что данная контора полностью контролируема, хорошо показывает история с фильмом про «Вагнер-Гейт» на Украине, когда подготовленный британскими спецслужбами фильм, который должен был бросить тень на Зеленского и Ермака, был отложен сначала на месяц, потом еще на месяц, а потом и вовсе перенесен на осень, так как политические обстоятельства изменились и некоторые факты «честные журналисты-расследователи» убрали, чтобы не бросать тень на Зеленского, который смог договориться с британскими спецслужбами о том, что публикация такого фильма «будет на руку России» и «врагам Украины». Поэтому подрядчики из «Беллингкет» были вынуждены переделывать фильм под новый заказ. К поискам правды это, разумеется, никакого отношения не имеет.

Ну а теперь нам рассказывают о том, что все склады на Украине взрывала Россия, игнорируя даже результаты украинских расследований на эту тему, отрицавших причастность России. Но это не беда – реальность в очередной раз прогнут под пропагандистские установки. И знаете, что я вам скажу – это далеко не последняя страна, где Петров и Боширов взрывали склады и пытались кого-то отравить «Новичком». Заказчик оплатил целый сезон этого сериала, так что новые серии про ужасных диверсантов ГРУ, отравителей «Новичком» и прочих нехороших людей из ужасной России уже на подходе.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/petrov-i-boshirov-vzryvayut-ukrainu/ – цинк

—