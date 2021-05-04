 

Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном выросло до 36

04.05.2021, 4:20, Новости дня
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Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 36 человек, сообщила пресс-секретарь Минздрава страны Жылдыз Айгерчинова.

По словам Айгерчиновой, было обнаружено тело пятилетнего ребенка, передает «Интерфакс».

Чуть ранее замминистра здравоохранения Киргизии Ализа Солтонбекова сообщила, что скончался пострадавший во время конфликта житель села Максат 1967 года рождения, ставший 35-м погибшим в результате конфликта.

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.

Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.



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