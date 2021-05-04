Мнение: Почему ЕС не может выговорить слово «апартеид»

О признании Human Rights Watch режима апартеида установленного Израилем на захваченных палестинских территориях.

Почему ЕС не может выговорить слово «апартеид»

Недавно Human Rights Watch выпустили знаменательный отчет, в котором признали, что Израиль совершает преступления апартеида и репрессий против палестинского народа.

Израиль «преднамеренно поддерживает господство евреев-израильтян над палестинцами на всех подконтрольной территории» – сказано в отчете.

Апартеид – преступление против человечества, согласно Римскому статуту – основополагающему акту Международного уголовного суда – то есть в той же категории, что порабощение и истребление.

Этим отчетом Human Rights Watch присоединились к усиливающемуся призыву решать этот вопрос основываясь на правах и подконтрольности, а не на давнем покойнике «мирном процессе», который десятилетия дает алиби для международного бездействия, пока Израиль укрепляет колонизаторскую хватку на горле палестинского народе и палестинской земле.

Но если кто-то полагает, что такой коренной сдвиг, притом у такой мейнстримной организации, как Human Rights Watch, поколеблет твердокаменную поддержку ЕС сохранению зверски неправосудного положения дел в Палестине, его ждет серьезное разочарование.

Я написал пресс-секретарю ЕС по внешней политике Петеру Стано с вопросом о том, какова реакция ЕС на отчет Human Rights Watch.

Я отметил, что этот отчет выпустили спустя месяцы после того, как Бецэлем – израильская правозащитная группа, которую финансирует ЕС – наконец-то признала Израиль виновным в апартеиде.

Стано прислал ответ из 160 слов, из которых ни одно не было словом «апартеид».

«Мы уделяем должное внимание отчету Human Rights Watch» – заверил Стано.

А затем последовала длинная декламация о якобы приверженности ЕС правам человека, международному праву и «достигнутому путём переговоров двухгосударственному решению».

В погоне за этим вечно ускользающим миражом, как Стано заверил, «ЕС будет сотрудничать как с Израилем, так и с палестинцами, с нашими международными и региональными партнерами для достижения этой цели».

Звучит подозрительно похоже на «конструктивное сотрудничество», за которое выступали Рейган и Тэтчер в 1980=-х, пытаясь предотвратить международное давление и санкции против расистского режима белых в ЮАР (апартеида).

В своем длинном ответе Стано не сказал ничего по сути дела, и мог бы заткнуть за пояс сэра Хамфри Эпплбая – мастера наводить тень на ясный день, высокопоставленного чиновника в классическом сатирическом английском сериале «Да, господин министр».

Но, к сожалению, это не сатира, и за упорный отказ ЕС привлечь Израиль к ответственности палестинцы платят своими жизнями.

Я переслал ответ Стано Омару Шакри – ведущему автору отчета Human Rights Watch и ответственному по вопросам Израиля и Палестины.

«Мы с нетерпением ожидаем приглашения от ЕС и его стран-участниц по вопросу наших выводов и рекомендаций» – довольно дипломатично написал Шакир, и отметил, что ЕС «постоянно клянется в своей приверженности международным законами о правах человека и их применению.

Поэтому мы твердо уверены, что ЕС для начала должен признать реальность апартеида и репрессий в Палестине, и провести в жизнь рекомендации (крайне умеренные –пер.), перечисленные в нашем отчете», добавил Шакир.

Однако, несмотря на растущее признание, что Израиль –апартеидный режим, дипломатически ЕС затыкает уши, закрывает глаза и со всей мочи поет ля-ля-ля, чтобы не видеть и не слышать, что происходит.

Только что ЕС объявил о назначении нового «полномочного представителя по мирному процессу на Ближнем Востоке», с полномочиями «вносить активный вклад для окончательного соглашения по израильско-палестинскому конфликту, основанного на двухгосударственном решении».

Свен Купманс – голландский дипломат –сменит свою соотечественницу Сусанну Терсталь, которая в той же роли проводила тайные встречи с израильскими лоббистами и публично повторяла их анти-палестинские темники, и не добилась ничего для «мира».

Несмотря на неустанную пропаганду: «как сильно мы любим права человека», ЕС, как и США – главные пособники апартеида в Израиле, и поэтому враги свободы, правосудия и равенства для палестинцев.

Али Абунима

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-cant-eu-say-word-apartheid – цинк (Перевод с английского)

Так сказать иллюстрация к недавнему заявлению главы Европарламента.

«Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать»

Зачем угрозы, если европейцы и без угроз прекрасно знают, где свое мнение надо держать при себе.

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