 

Пентагон заметил «много войск» у границ Украины

04.05.2021, 3:26, Новости дня
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Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у границ Украины находится еще много российских войск.

«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск, подчеркнув, что РФ перемещает войска в пределах собственной территории, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ.

Напомним, 23 апреля Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. К 26 апреля самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись из Крыма на аэродромы постоянного базирования.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.

При этом министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений на юге России. В Пентагоне пообещали «пристально следить» за границей РФ и Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность РФ в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.



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