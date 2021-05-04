Гордость Речи Посполитой





Andrzej DUDA

Президент Республики Польша

Польша отмечает 230-ю годовщину принятия Конституции – первой в Европе

В радостном, весеннем настроении мы отмечаем в Польше большой национальный праздник, начало которому было положено в XVIII веке. Праздник, отмечаемый в память о принятой 3 мая 1791 года Конституции, известной под названием «Правительственный акт» (польск. Ustawa rządowa) или Конституция 3 мая. Это был первый в Европе и второй в мире современный Основной закон – великий законодательный акт. Принятие этого знаменательного акта Великим сеймом Речи Посполитой имело характер исторического перелома. Наследие Конституции 3 мая, содержащиеся в ней мысли, а также послание свободы и демократии – это очень важная часть европейских достижений. Поэтому отмечаемая годовщина – 230 лет со дня принятия Конституции – должна стать вдохновляющим праздником для всей современной Европы.

Великие политические акты часто являются результатом политического или культурного перелома, результатом тщательного анализа светлых и темных сторон истории. Однако дело в том, чтобы умно исправлять, а не полностью разрушать, руководствуясь утопическим мышлением, оторванным от исторических реалий. Новый порядок невозможно только запечатлеть на бумаге – он должен быть основан на подлинном человеческом опыте, стремлениях и чаяниях.

Примером удачного сочетания визионерства и реализма является первая в мире американская Конституция. Это был ответ на вызовы истории. Создатели Конституции 3 мая 1791 года свои планы реформ также относили к конкретной политической и социальной ситуации. Конституция стала хорошо подобранным средством от кризиса, охватившего тогдашнюю Речь Посполитую. Основной закон был призван укрепить свободу граждан и их прав, а также обеспечить власть и стабильность в государстве. Это должно было дать государственному организму силу быть независимыми и эффективно противостоять враждебным действиям соседних держав, которые хотели доминировать над Республикой Польша и в конечном итоге разграбить ее территорию. Не случайно РФ царицы Екатерины II и Пруссия короля Фридриха II создавали негативный образ поляков на международной арене, представляя их как неспособных к самоопределению и эффективному управлению. Конституция 3 мая свидетельствовала об обратном; что отсюда, из Центрально-Восточной Европы, из Речи Посполитой польского Орла и литовской Погони, являющейся общим домом для многих народов и культур, возникают современные – и одновременно визионерские, рассудительные и новаторские решения.

Сегодняшний юбилей принятия Конституции 3 мая – это также самый подходящий момент, чтобы вспомнить традицию тогдашней Речи Посполитой – традицию верховенства закона, демократии и парламентаризма. Это важная часть нашей идентичности. Стоит знать, что богатые республиканские традиции, вдохновленные достижениями Древнего Рима и Греции, восходили в Польше к XIV веку. Привилегия польской шляхты neminem captivabimus («мы никого не сажаем в тюрьму без судебного приговора») 1430 года значительно опередила английский Habeas Corpus Act 1679 года. Nihil novi sine communi consensu («ничего нового без всеобщего согласия») – принцип, запрещающий монархам внесение каких-либо законов, не одобренных парламентом, датирован 1505 годом. С 1573 года король избирался в ходе всеобщих выборов шляхтой, составлявшей около 10% населения. Акт Варшавской конфедерации 1573 года до сих пор считается памятником религиозной толерантности. Само создание Речи Посполитой Обоих Народов в 1569 году – государства поляков и литовцев, созданного на основе добровольного равноправного союза, – считалось феноменом в тогдашней Европе, который сегодня можно признать прообразом нынешнего Европейского союза.

Конституция 3 мая, преобразовавшая Речь Посполитую XVIII века в конституционную монархию, основанную на принципе разделения власти, гарантирующую гражданам защиту закона, была последовательным развитием наших достижений. Стоит также подчеркнуть, что эта важная новаторская конституционная реформа явилась результатом политического процесса, а не вооруженной революции и кровавых репрессий против общества. Главным конституционным принципом была идея гражданского сообщества: «Да здравствует дорогой король! Да здравствует Сейм, да здравствует народ, да здравствуют все сословия!» Этот исторический акт является для нас постоянным источником глубокой гордости.

Враги свободы признали, что современная, ставящая в центр внимания свободу Конституция 3 мая представляет для них угрозу. Абсолютистская имперская РФ при поддержке Пруссии начала войну против Конституции и сделала все, чтобы разрушить ее наследие. Но Конституция 3 мая сохранилась. В сознании поколений запечатлелась память о переломной системной реформе, о взрыве мысли и духа; взрыве, целью которого была спасительная модернизация, относящаяся к высшим универсальным ценностям. Наследие Конституции 3 мая является неотъемлемой частью величайшего европейского достижения. Не случайно во время празднования 50-летия Римского договора Конституция 3 мая была названа «одним из первых источников идеи Европейского союза».

Я убежден, что и сегодня мы можем опираться на идеи и наследие майской Конституции, учитывая также будущую форму европейской интеграции и возможные поправки к европейским договорам. Принцип, содержащийся в Конституции 3 мая, должен постоянно вдохновлять: «Вся власть человеческого общества берет свое начало из воли народа». Дефицит демократии, несовершенная формулировка гражданского представительства при управлении решениями Европейского союза – это один из самых важных совместных вызовов. Точно так же Конституция искала способы совместить традиции с современностью – она была сочетанием идей Просвещения и христианских ценностей, признанных фундаментом единства Европы. Следует подчеркнуть, что «Правительственный акт» 1791 года руководствовался принципами, которые мы продолжаем рассматривать как основы европейской цивилизации и европейского порядка: уважение человеческого достоинства, свободы, равенства и солидарности. Это указания аксиологического компаса, который мы никогда не можем упустить из виду.

Поэтому делюсь с вами большой гордостью и радостью по случаю 230-й годовщины принятия Конституции 3 мая. Это большой праздник для поляков и литовцев, для всех народов Центрально-Восточной Европы, которые внесли лепту в наследие бывшей Речи Посполитой; это также наш общий европейский праздник. Пусть он станет вдохновением для построения еще более совершенной и интегрированной Европы. Пусть будет, как в давних песнях, «майской зарей».

Традиция 3 мая — это часть польской души

Jarosław SZAREK

глава Института национальной памяти.

««Да здравствует май (…)», — пели поколения поляков, а восклицание «Да здравствует 3 мая!» можно услышать среди поляков на патриотических манифестациях во всем мире».

Конституция 3 мая 1791 года, первая в Европе и вторая в мире после американской конституции, действовала всего пару месяцев, но память о ней, на следующие два столетия была источником вдохновения для поколений поляков, которые хотели жить в свободном и независимом государстве.

Слова песни «Майская заря» давали надежду, что даже в безнадежной ситуации народ может найти в себе достаточно силы для того, чтобы начать процесс исправления Речи Посполитой. Поэтому захватчики и оккупанты из Австрии, Пруссии и России, которые на долгие 123 года (1795-1918) разделили между собой Польшу, старались стереть нашу страну с карты Европы, запретили отмечать этот праздник. Однако идея создателей первой в Европе конституции сохранялась в литературных произведениях и песнях; жила среди эмигрантов, появлялась в проповедях духовенства на польской земле. «Да здравствует май, (…)» – пели поколения поляков, а восклицание «Да здравствует 3 мая!» можно было услышать на патриотических манифестациях.

100-летие принятия конституции отмечалось в эмиграции, а в Варшаве тюрьмы заполнились юными участниками патриотической манифестации. Многие из них дождались независимости. В 1916 году, впервые можно было отмечать праздник в Варшаве, покинутой русскими. На сохранившихся фотографиях изображена 100-тысячная толпа под национальными знаменами, заполняющая улицы столицы, освободившейся два года спустя от чужого правления. В преддверии обретенной свободы, Республика Польша провозгласила 3 мая национальным праздником.

Через несколько лет годовщина принятия Конституции 3 мая стала также церковным праздником — Пресвятой Девы Марии, Королевы Польши. Таким образом, этот день приобрел гораздо более широкий масштаб, поскольку подчеркивал не только преемственность между возрожденным польским государством и I Речью Посполитой, но и сплачивал историю народа и Католической церкви, что дало полякам силу в борьбе с немецкими нацистами и советским коммунистическим тоталитаризмом в ХХ веке.

В годы Второй мировой войны, в оккупированной немцами стране, третьего мая храмы были заполнены прихожанами, а организации, действующие в подполье, проводили различные акции. В лесах собирались партизанские отряды, чтобы участвовать в полевых, святых мессах. «Варшава отметила 3 мая вешая белые и красные знамена во многих частях города, огромным количеством наклеек на стенах с Белым Орлом и надписью: «Мы победим», большими плакатами и венками на памятниках», — сообщается в подпольной прессе. 3 мая 1943 года в столице, на площади Вильсона прохожие неожиданно услышали из мегафонов, обычно транслирующих немецкие пропагандистские сообщения, польский государственный гимн — «Мазурку Домбровского».

В последующие годовщины принятия Конституции, со стороны союзников в адрес поляков были направлены слова поддержки. В 1941 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с речью, а годом позже архиепископ Вестминстерский, кардинал Артур Хинсли обратился с призывом: «Сегодня мы обязаны протестовать и кричать еще громче и упорнее против жестоких мучений народа, который на протяжении веков был преддверием цивилизации в Центральной Европе». В 1943 году спикер Палаты представителей США Сэм Рейберн произнес специальную речь в честь польского национального праздника: «Мы отдаем вам дань уважения за то, вы проявляли стойкость перед лицом войны, в то время, когда другие проявляли страх. […] Мы отдаем вам дань уважения за то, что в борьбе за свое существование вы заботились о миллионах евреев, приговоренных к смерти в ужасных стенах гетто. Мы отдаем вам дань уважения за вашу бессмертную любовь к свободе, которая побудила другие народы бороться за свободу».

Конец Второй мировой войны был для Польши завершением геноцидной немецкой оккупации, но одновременно началом коммунистической неволи, навязанной Советским Союзом. Как много говорят фотографии от 3 мая 1945 года, на которых изображена полевая месса и участвовавший в ней один из лесных отрядов. Через несколько дней тот отряд сражался с советскими войсками НКВД в битве при Курылевке. Год спустя — 3 мая 1946 года – католические храмы по всей стране заполнились толпами верующих, хотя коммунисты запретили отмечать этот праздник. Многотысячные патриотические манифестации были организованы в крупнейших городах Польши — в Кракове, Катовице, Вроцлаве, Познани и Гданьске … Во многих местах произошли столкновения со службами безопасности, несколько тысяч человек были арестованы, ранены и даже убиты. В ответ на репрессии, школьная молодежь и студенты вузов проводили и участвовали в забастовках.

В последующие десятилетия, после разгрома политической оппозиции и вооруженного подполья, последним оплотом сопротивления оставалась Католическая церковь во главе с ее кардиналом, Стефаном Вышиньским. Он провел победоносную битву с коммунистическим режимом во время празднования тысячелетия крещения Польши, кульминацией которого стали торжественные мероприятия 3 мая 1966 года в Ясной Гуре, где собралось бесчисленное множество людей.

Независимые манифестации 3 мая были организованы зарождающейся в конце 1970-х годов оппозицией, в том числе в Гданьске, городе, вскоре ставшим колыбелью «Солидарности». После ее создания все площади и центральные места польских городов 3 мая 1981 года были до краев заполнены участниками торжественных месс, которые могли беспрепятственно отмечать этот праздник, впервые с 1939 года.

Насколько иначе представлялась ситуация после введения военного положения в 1982 году. Символическими оказываются фотографии, сделанные в тот день Крисом Ниденталем, представляющие манифестацию «Солидарности» на Замковой площади в Варшаве, разогнанную отрядами милиции под стенами того же Королевского замка, где в 1791 году была принята Конституция, и откуда король вместе со всеми сословиями перешел к кафедре, у который милиция избивала в 1982 году демонстрантов. Год спустя руководство подпольной «Солидарности» выступило с памятным заявлением: «192 года назад наши прадеды приняли документ, благодаря которому наша страна встала на путь политического и общественного развития …».

В 1991 году, когда в Польше отмечалось 200-летие принятия конституции, Папа Иоанн Павел II обратился к польскому народу со словами: «Традиция 3 мая это часть истории его души, так же как часть истории души всех его соотечественников. Наша молитва: «Научи нас быть свободными» была актуальна тогда, двести лет назад. Конституция 3 мая стала фундаментальным ответом на нее. Мы все чувствуем то, как она актуальна и сегодня, двести лет спустя. Свободой нельзя только овладевать, ее нельзя использовать. Ее нужно постоянно приобретать и создавать». Это послание актуально и сегодня, когда мы отмечаем праздник не только с литовским народом, но и со всеми, кому свобода близка. Ведь, как писали авторы конституции: «Каждый человек, прибывший в Речи Посполитую или вернувшийся оттуда, как только встанет на польскую землю, становится полностью свободным …».

Ярослав Шарек

Автор перевода: Анна Шафернакер-Свирко