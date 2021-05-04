 

Мнение: Протесты в Колумбии

04.05.2021, 3:10, Разное
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В ходе протестов в Колумбии было убито 17 человек (16 протестующих и 1 полицейский), 840 человек получили травмы и ранения (из них 540 полицейских). Задержано около 500 человек.
Протесты в Колумбии идут с конца апреля. Спровоцировала их налоговая реформа, которая привела к масштабным экономическим протестам, которые достаточно быстро дополнились политическими требованиями отставки президента Дуке и либерального правительства. На данный момент кризис продолжается. К протестам присоединились и представители коренных народов Колумбии.
США вполне ожидаемо своего президента в Колумбии не назначают, массовые убийства протестующих проявлениями тирании не объявляют, местный  режим не делегитимизируют. Это же не Венесуэла. Там где надо, США легко закрывают глаза на что угодно.
Тем не менее иронично, как спустя 2 с хвостиком года после неудачных попыток свержения Мадуро, шатается кресло под одним из тех, кто пытался его свергнуть.


Во время протестов в Кали представители коренных народов Колумбии снесли памятник испанскому колонизатору Белалькасару, который был одним из организаторов геноцида местного населения.

Источник: Colonel Cassad



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