 

Погибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронили в Волгограде

04.05.2021, 1:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Волгограде прошли похороны пятерых детей, погибших в результате ДТП на Ставрополье, сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным ведомства, девочек похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников. Церемонии прощания со спортсменками прошли с участием десятков местных жителей, передает «Интерфакс».

В Волгоградской области 3 мая объявлен траур в связи с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми.

Власти Волгоградской области взяли на себя все расходы на транспортировку из Ставрополя и похороны погибших девочек. Губернатор принял решение выплатить единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей – по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести – по 200 тыс. рублей.

30 апреля на трассе Светлоград – Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей – участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы № 2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по двум статьям. Суд города Ставрополя арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ, а также отправил директора спортшколы под домашний арест. Кроме того, задержан водитель микроавтобуса, перевозившего баскетболисток.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Пожар произошел в московском отеле

25.03 / Активист с акции протеста на Банковой требует опровержения и извинений от Геращенко

05.11 / Рада поддержала выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике

23.01 / В США допустили снятие обвинений с некоторых участников беспорядков в Конгрессе

08.01 / Twitch заблокировал аккаунт Трампа

17.07 / Цукерберг заявил о неэффективности борьбы с коронавирусом в США

07.07 / СБУ заблокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы

08.01 / Ряд ведущих сотрудников нацбеза США покинули посты после событий в Вашингтоне

11.03 / Офис генпрокурора забыл о документе для продления сроков расследования дела Татарова – ЦПК

09.02 / Euronews – высшее образование в ЕС страдает от негативных последствий пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика