Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 28 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые четыре месяца 2021 года выросло на 27,94 млрд долларов, больше всех обогатился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина России, передает РИА «Новости».

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на третьей строчке рейтинга – на 5,19 млрд долларов, до 28,2 млрд. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина – на 4,57 млрд, до 28,4 млрд долларов.

При этом снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») – 720 млн долларов, снижение до 20,4 млрд. Потери также понес бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – минус 511 млн, до 17,6 млрд, и основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман – минус 562 млн, до 13,9 млрд долларов.

На первом месте находится один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (рост на 2,06 млрд долларов, до 32,1 млрд). Следом, после Лисина и Мордашова, – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал вырос на 3,18 млрд долларов, до 27,9 млрд. Пятое место сохранил Усманов.

Шестое и седьмое места заняли совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 млрд и 310 млн, до 19,2 млрд и 18,7 млрд долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние с начала года стало больше на 1,57 млрд, до 18,2 млрд долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 млн, до 16,9 млрд долларов).

Единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Она заняла 16-е место, заработав 443 млн долларов и увеличив состояние до 9,53 млрд.