Билл Гейтс заявил о разводе с женой после 27 лет брака

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», – приводит ТАСС текст совместного заявления четы Гейтс.

По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным «дальнейший рост в качестве пары», однако решили продолжать работать в учрежденном ими благотворительном фонде.

Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей. «За 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью», – указывается в совместном заявлении.

Напомним, в апреле 2018 года бывшая жена российского предпринимателя Фархада Ахмедова отсудила у бизнесмена яхту стоимостью 350 млн фунтов. В феврале 2014 года суд удовлетворил иск Владимира Потанина о расторжении брака с супругой Натальей, обязав миллиардера ежемесячно выплачивать ребенку четверть заработка.