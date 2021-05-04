 

Власти Москвы оценили вероятность скорой отмены масочного режима

04.05.2021, 0:24, Новости дня
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Вероятность скорой отмены масочно-перчаточного режима в Москве пока не очень высока, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Нет пока финального решения, потому что коронавирус пока не побежден. И маски, перчатки, дистанция помогают спасать жизни, это уже доказанный факт», – сказал он в эфире программы радиостанции «Эхо Москвы». 

По словам Немерюка, Москва сейчас функционирует и живет своей жизнью: «люди передвигаются, работают магазины и рестораны в отличие от Европы и других стран, где полный локдаун». 

«Благодаря усилиям многих людей, в первую очередь врачей, нам удается сдерживать распространение. А маски и перчатки – некий обязательный атрибут, как у меня в кармане всегда лежит маска. Поэтому вероятность [отмены масочно-перчаточного режима] пока не очень высокая», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в майские праздничные и нерабочие дни в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, почти в 2,5 раза больше контролеров проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров. 



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