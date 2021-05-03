Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром
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Nick Parker 2 May 2021,
ВЛАДИМИР Путин расширяет масштабы разработки и создания Россией арсенала «неотразимых» сверхбыстрых ракет, подталкивая Великобританию к новой ужасающей гонке ядерных вооружений.
Безжалостный диктатор лично руководил разработкой ряда образцов гиперзвукового оружия, которое летает со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука.
ВЛАДИМИР Путин расширяет масштабы разработки и создания Россией арсенала «неотразимых» сверхбыстрых ракет Credit: EPA
Российское видео демонстрирует полет нового устрашающего малозаметного дрона Credit: East2West
И рост напряженности, вызванный его бряцанием оружия, запугиванием и психологическим террором на Украине, вынудили Бориса Джонсона отказаться, впервые за более чем 30 лет, от своих давних обязательств в области разоружения.
Британский лимит на запасы наших стареющих ядерных ракет Trident должен быть увеличен со 180 до 260.
Но эксперты говорят, что перевооружение стоимостью 10 миллиардов фунтов стерлингов, запланированное в то время когда будут сокращены 10 000 британских военнослужащих (до самого низкого за 300 лет уровня численности личного состава) – ровно ничего не даст для сдерживания Путина.
А его вооружение, на фоне растущей напряженности и неопределенности перед лицом кризиса Covid и жестоких торговых войн, похоже, на световые годы опережает вооружение его соперников
Вот жуткий список последних дополнений к приводящему в трепет российскому арсеналу
“Авангард”
Ракетный комплекс «Авангард» может поразить любую цель в мире в течение менее чем 30 минут.
Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком, который поражает «как метеорит», считается неперехватываемым.
Он движется со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, и может поразить любую цель в мире за менее чем 30 минут.
“Буревестник”
«Буревестник» может доставлять ядерные заряды в любую точку земного шара.
ЭТА низколетящая малозаметная крылатая ракета, как утверждается, не может быть перехвачена. Путин говорит, что её «радиус действия неограничен».
Её название означает «Несущий шторм» (так в тексте – “Storm-bringer”).
Танк-робот
Беспилотный танк Уран-9 предназначен для уничтожения вражеской техники и оснащен реактивными огнеметами.
Прошел испытания на войне в Сирии. Беспилотный танк Уран-9 управляется дистанционно. Вооружение – 30-мм пушка и комплекс противотанковых управляемых ракет, оснащен реактивными огнеметами. Предназначен для уничтожения вражеской техники,
“Циркон”
Ракета Циркон – излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне.
РАКЕТА с максимальной скоростью более 6 100 миль в час – излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне.
Он наблюдал испытательный пуск этой ракеты проведенный специально для него «в качестве подарка на день рождения».
“Кинжал”
Ракета «Кинжал» летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука.
Ракета летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, имеет дальность полета 1250 миль, и Москва может похвастаться, что ей нет равных на Западе.
На юге РФ дежурят десять самолетов с «Кинжалами».
“Посейдон”
“Посейдон” – подводный дрон с атомным двигателем, представляет собой гигантскую ядерную торпеду
Гигантская ядерная торпеда с сверхсекретной двигательной установкой движется под водой со скоростью 125 миль в час и, как говорят, смертоносна против авианосцев.
Сатана-2
Сатана 2 – самый большой зверь в ядерном арсенале России.
188-тонная ракета имеет дальность действия 11 000 миль, способна обойти противоракетный щит Соединенных Штатов и уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс.
Новая управляемая [зенитная] ракета Калашникова
Новая управляемая ракета 9М333 (производство концерна Калашников) предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников.
Обнаруживает цели без дополнительного наведения ракеты после пуска или при их нахождении в зоне прямой видимости.
Спрут-СДМ1
Уникальный российский «летающий и плавающий танк», в настоящее время проходит испытания
Видео показывает, как легкие танки поражают цели с воды, что дает российским войскам ключевое преимущество над их европейскими соперниками из НАТО.
Стелс-дрон «Охотник»
Малозаметный БПЛА “Охотник” может за один раз совершить полет от Москвы до Лондона и обратно.
«Охотник», как говорят, практически не обнаруживается и может за один раз совершить полет от Москвы до Лондона и обратно.
Он может выполнять разведывательные полеты или совершать боевые вылеты в паре с истребителем Су-30СМ.
“Новичок”
Эксперты-химики разрабатывают новую более смертоносную формулу отравляющего вещества «Новичок»
Говорят, что Путин был в ярости из-за того, что нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок» не смогло убить Сергея Скрипаля во время нападения в Солсбери в 2018 году.
Истребитель-невидимка пятого поколения Су-57
Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо созданных
Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 предназначен для установки гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо построенных.
К 2028 году, в российские войска должно быть поставлено, в общей сложности, 67 истребителей Су-57
От переводчика: Вообще, когда пишут о каждом образце оружия по-отдельности, то как бы всё нормально, но когда полным списком , да ещё с картинками, – то реально ВНУШАЕТ))). И становится понятно почему у НАТО “дрожат коленки”)))
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