 

Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром

03.05.2021, 23:44, Разное
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Nick Parker    2 May 2021, 

ВЛАДИМИР Путин расширяет  масштабы разработки и  создания Россией  арсенала «неотразимых»  сверхбыстрых ракет, подталкивая Великобританию к новой ужасающей гонке ядерных вооружений.

Безжалостный диктатор  лично руководил разработкой ряда   образцов  гиперзвукового оружия, которое летает со скоростью  в 20 раз превышающей скорость звука.

ВЛАДИМИР Путин расширяет  масштабы разработки и  создания Россией  арсенала «неотразимых»  сверхбыстрых ракет    Credit: EPA

Российское видео демонстрирует  полет нового  устрашающего   малозаметного дрона   Credit: East2West

И рост напряженности, вызванный его бряцанием оружия,  запугиванием  и  психологическим террором  на Украине, вынудили Бориса Джонсона отказаться,  впервые за более чем 30 лет, от своих  давних  обязательств  в области разоружения.

Британский лимит на запасы наших стареющих ядерных ракет Trident должен быть увеличен со 180 до 260.

Но эксперты говорят, что перевооружение стоимостью  10 миллиардов фунтов стерлингов,  запланированное  в  то  время  когда  будут  сокращены  10 000 британских военнослужащих (до самого низкого за  300  лет уровня численности личного состава) –  ровно  ничего не  даст  для  сдерживания Путина.

А его вооружение, на фоне растущей напряженности и неопределенности перед лицом кризиса Covid и жестоких торговых войн,  похоже, на световые годы опережает  вооружение  его соперников 

Вот жуткий список  последних дополнений к  приводящему в трепет  российскому  арсеналу

“Авангард”
Ракетный комплекс «Авангард» может поразить любую цель в мире в  течение менее чем  30 минут.

Ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком, который поражает «как метеорит»,  считается неперехватываемым.

Он движется со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука, и может поразить любую цель в мире за  менее чем 30 минут.

“Буревестник”

«Буревестник» может доставлять ядерные заряды в любую точку земного шара.

ЭТА низколетящая малозаметная крылатая ракета, как утверждается, не может быть  перехвачена.  Путин говорит, что её  «радиус   действия  неограничен».

Её  название означает «Несущий шторм» (так в тексте –  “Storm-bringer”).

Танк-робот

Беспилотный танк Уран-9 предназначен для уничтожения вражеской техники и оснащен реактивными огнеметами. 

Прошел испытания на войне  в Сирии. Беспилотный танк Уран-9 управляется дистанционно.  Вооружение – 30-мм пушка  и  комплекс противотанковых управляемых ракет,   оснащен реактивными огнеметами.  Предназначен для уничтожения вражеской техники, 

“Циркон”

Ракета Циркон – излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне. 

РАКЕТА с максимальной скоростью более 6 100 миль в час – излюбленное оружие Путина для уничтожения американских городов в ядерной войне.

Он наблюдал  испытательный пуск этой  ракеты  проведенный  специально  для  него  «в качестве подарка на день рождения».

“Кинжал” 

Ракета «Кинжал» летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука.

Ракета летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, имеет дальность полета 1250 миль, и Москва может похвастаться, что ей нет равных на Западе.

На юге РФ дежурят  десять самолетов с «Кинжалами».

“Посейдон” 

“Посейдон” – подводный дрон с атомным двигателем, представляет собой  гигантскую ядерную торпеду

Гигантская ядерная торпеда  с  сверхсекретной двигательной установкой   движется под  водой  со скоростью 125 миль в час и, как говорят, смертоносна  против авианосцев.

Сатана-2

Сатана 2 – самый большой зверь в ядерном арсенале России.

188-тонная ракета имеет дальность действия 11 000 миль, способна обойти противоракетный  щит  Соединенных Штатов и  уничтожить территорию размером с Англию и Уэльс.

Новая управляемая  [зенитная] ракета Калашникова

Новая управляемая ракета 9М333 (производство концерна Калашников) предназначена для уничтожения  низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников.

Обнаруживает цели без дополнительного наведения ракеты после пуска или при  их  нахождении в зоне прямой видимости.

Спрут-СДМ1

Уникальный российский «летающий и плавающий танк»,  в  настоящее время  проходит испытания

Видео показывает, как легкие  танки поражают цели с воды, что дает российским войскам ключевое преимущество над  их  европейскими соперниками из  НАТО.

Стелс-дрон  «Охотник»

Малозаметный БПЛА “Охотник”  может за  один раз  совершить полет  от  Москвы до Лондона  и   обратно.

«Охотник»,  как говорят, практически не обнаруживается и  может за  один раз  совершить полет  от  Москвы до Лондона  и   обратно.

Он может  выполнять  разведывательные  полеты  или  совершать боевые вылеты в паре  с истребителем Су-30СМ.

“Новичок”

Эксперты-химики разрабатывают новую  более смертоносную формулу  отравляющего вещества  «Новичок»

Говорят, что Путин был в ярости из-за того, что нервно-паралитическое  отравляющее  вещество  «Новичок»  не смогло  убить Сергея Скрипаля во время нападения  в Солсбери в 2018 году.

Истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 

Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо созданных

Новейший российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 предназначен для установки гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Считается одним из самых смертоносных боевых самолетов из когда-либо построенных.

К  2028 году,  в  российские войска должно быть  поставлено,  в общей сложности,  67 истребителей Су-57

От переводчика: Вообще, когда  пишут о каждом образце  оружия по-отдельности,  то  как бы  всё нормально,  но  когда  полным  списком ,  да  ещё  с  картинками, –  то  реально ВНУШАЕТ))).  И  становится  понятно  почему у НАТО “дрожат коленки”)))



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