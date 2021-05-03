Мнение: Сталинский центр в Пензе
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Читатель из Пензы прислал фотографии "Сталинского центра".
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Источник: Colonel Cassad
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Читатель из Пензы прислал фотографии "Сталинского центра".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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