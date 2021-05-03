 

Мнение: Сталинский центр в Пензе

03.05.2021, 23:38, Разное
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Читатель из Пензы прислал фотографии "Сталинского центра".

Источник: Colonel Cassad



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