 

В Колумбии митингующие против роста налогов громят банки и магазины

03.05.2021, 23:30, Новости дня
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В ходе общенациональных протестов в Колумбии пострадали более 840 человек, включая 540 сотрудников полиции, 431 человек задержан, сообщил министр обороны республики Диего Молано Апонте.

«В ходе манифестаций были ранены 540 сотрудников национальной полиции и 306 гражданских лиц, кроме того, выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью капитана Хесуса Альберто Солано», – приводит слова колумбийского министра РИА «Новости».

Молано напомнил, что с воскресенья армия Колумбии оказывает временную поддержку ряду городов, охваченных беспорядками, для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, поставки важной продукции и топлива, а также защитить транспорт и инфраструктуру.

Он отметил, что за дни протестов власти получили около 600 сообщений о вандализме и других преступлениях от граждан и задержали 431 человека, разгромлены 94 банка и 254 магазина, две муниципальных администрации и 64 отделения полиции.

Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются шестой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке уже отозвал проект налоговой реформы и отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.

Национальный протестный комитет предупредил о проведении следующей национальной забастовки 5 мая. Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.

Накануне полиция Брюсселя разогнала манифестантов водометами. Первомайские демонстрации и акции протеста переросли в столкновения с полицией и в других городах Европы: Лондоне, Берлине, Цюрихе, Париже.



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