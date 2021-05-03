Генсек ООН призвал правительства всех стран поддерживать свободу СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в честь Всемирного дня свободы печати призвал правительства всех стран оказывать поддержку свободным и многообразным СМИ.

«Свободная и независимая журналистика является нашим величайшим союзником в борьбе с дезинформацией и распространением лживых сведений», – приводит RT текст заявления генсека ООН, сделанного в ходе онлайн-мероприятия, посвященного свободной прессе.

Гутерриш отметил, что во время пандемии журналисты многих стран подвергались большому личному риску, в том числе ограничениям, цензуре и задержаниям. Генсек ООН выразил надежду, что «информация останется жизненно важным общественным благом для всех».

Российское внешнеполитическое ведомство в связи со Всемирным днем свободы печати в свою очередь обратило внимание, что ситуация с ущемлением свободы СМИ остается тяжелой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики, передает ТАСС.

«Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура. Стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур», – отметили на Смоленской площади.

У Москвы также вызывает повышенное беспокойство деятельность крупнейших американских интернет-платформ, «которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента». IT-гиганты, получившие возможность формировать облик информационного пространства в своих интересах, зачастую игнорируют основополагающие демократические и этические нормы. «Подобная незаконная монополизация информационного пространства предоставляет широкое поле для распространения дезинформации и манипуляций общественным мнением. Это, в свою очередь, усиливает недоверие к средствам массовой информации и коммуникации и ставит под сомнение журналистскую деятельность в целом», – указали в министерстве.

«Убеждены, что столь циничное нарушение основополагающих демократических принципов и откровенное наступление на право человека искать, получать и распространять информацию в 21 веке просто неприемлемы», – подчеркнули в МИД.

Там также сообщили, что в этом году пройдет приуроченная ко Всемирному дню свободы печати конференция, которая будет организована ЮНЕСКО совместно с Намибией. Он будет посвящена наиболее актуальной в условиях пандемии проблеме дезинформации и дискриминации.

Тем временем партия «Русский союз Латвии» сообщила, что латвийский журналист Андрей Яковлев направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с преследованием в республике местных русскоязычных журналистов за их профессиональную деятельность.

«В канун 3 мая – Всемирного дня свободы печати – наш коллега Андрей Яковлев направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с преследованием в Латвии журналистов за их профессиональную деятельность, а также записал видеообращение», – указывает политическая сила в своем Facebook, опубликовав это видеообращение.

Яковлев обратился к генсеку ООН от своего имени и имени более десяти своих коллег – латвийских русскоязычных журналистов, которые подвергаются преследованиям за свою профессиональную деятельность. «3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, и нам кажется, что это хороший повод поддержать нас. Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас – журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, – были проведены обыски. У нас изъяли компьютеры и телефоны, изъяли наши архивы», – указывает латвийский журналист.

«Из нас хотят сделать уголовников, навесить судимости по надуманному поводу. Причем идеологическая подоплека обвинений, основанная на русофобии и «россияфобии», понятна и нам, и тем, кто нас собирается судить», – подчеркнул Яковлев. При этом журналист заметил, что генсек ООН не может вмешиваться в дела Латвии как суверенного государства, но призвал его «выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов» в республике, которая «также подписала соответствующий документ ООН».

В свою очередь первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что в Прибалтике, Латвии и Эстонии на журналистов заводят уголовные дела только за то, что они работают на российские СМИ.

«Используют дурацкие оправдания и это прокатывает. Получается, все наши возмущения ни к чему не приводят. Получается одним можно все, а другим – ничего. Проблема еще и в том, что нет площадки, на которой можно все эти проблемы обсуждать. У меня самые мрачные прогнозы. Дальше этот опыт будут тиражировать другие страны, и наши СМИ будут выброшены из Восточной Европы», – подчеркнул Малькевич.

«Энтони Блинкен в очередной раз говорил сегодня о том, что в РФ власти ограничивают освещение событий и прессуют «Радио Свобода». Это говорит высокопоставленный чиновник страны, в которой невозможно свободно работать журналистом. Я это говорю со знанием дела. В США смогли выстроить свою систему: с одной стороны власти прессуют журналистов, а с другой стороны формально независимые площадки социальных медиа не дают СМИ свободно дышать и списки стоп-слов составляют. Это происходит в рамках кампании по всему миру», – сообщил Малькевич.

Такого же мнения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Политика различных интернет-платформ заключается в том, что альтернативная точка зрения, которая существует в нашей стране на события, которые происходят вокруг нас и в РФ – не соответствует их видению. В связи с этим происходит блокировка роликов, проектов. Это будет происходить до бесконечности, пока наша страна не найдет инструмент и механизмы давления на интернет-платформы», – подчеркнул Данюк.

Эксперт отметил, что РФ уже предпринимает соответствующие шаги. «После того, как законы начали действовать, позиция интернет-платформ начала меняться. Не должно быть самоцели запретить тот же Youtube. Однако все соцсети должны соблюдать российские законы», – подчеркнул Данюк.

«Нам надо создавать альтернативные площадки, развивать собственные сети, хоть мы и упустили много лет. Лучше готовиться, исходя из пессимистического сценария», – констатировал Малькевич.«Я не вижу ничего плохого в том, что Роскомнадзор накладывает штрафы, которые за последние годы многократно увеличились. Нужно создавать механизмы давления. К примеру, если Youtube вместо того, чтобы наладить коммуникацию с нашим регулятором, говорит о каких ценностях, должны включаться механизмы приведения работы социальной сети и видео-платформы в соответствие с российским законодательством. Думаю, что механизмы найдутся и нужно показывать, что игнорирование российских законов чревато», – подчеркнул Данюк.

В понедельник зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что российская делегация будет добиваться последовательной публичной реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на факты притеснения российских медиаресурсов.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен предъявил РФ претензии из-за финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом).

В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил РФ «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в РФ СМИ-иноагентом).

Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.

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