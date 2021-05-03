 

Мнение: Девушки и мечеть

03.05.2021, 23:20, Разное
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Симпатичные девчушки провели фитнес-тренировку у подножья казанского Кремля.

Видеозапись выложили в Интернет.

Нашлись бдительные  ворчуны, которые возмутились, мол, зачем трясти жопами на фоне мечети Кул-Шариф.

Не вижу в этой видеозаписи ничего предосудительного. Девушки с вполне симпатичными фигурами, по-моему, наоборот,  проявили уважение к мечети Кул-Шариф, не повернулись к святыне жопами.

Источник: Ирек Муртазин



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