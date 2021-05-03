Закрытие Америки

Посольство США в РФ объявило о том, что с 12 мая будет оказывать консульские услуги только американцам. Россияне виз не получат.

Россиянам консульские услуги будут доступны только тогда, когда речь идет о вопросе жизни и смерти или истекает срок действия иммиграционной визы. Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена.

Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте посольства, сокращение услуг необходимо в связи с уведомлением правительства РФ от 23 апреля о своем намерении запретить представительству США в РФ нанимать на работу иностранных жителей в любом качестве. В американском посольстве выразили сожаление по поводу этого решения.

В связи с запретом на наем иностранных жителей посольство Соединенных Штатов в РФ сократит штат сотрудников на 75%. Кроме того, дипмиссия рекомендует американским гражданам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

Таким образом, российские граждане, работавшие в американской дипломатической миссии, потеряли работу, а российские граждане, совершавшие в США поездки с целью туризма, встреч с родственниками и т.п., будут вынуждены обращаться за получением американской визы в консульства США в третьих странах. Культурные, научные, спортивные контакты (если они еще как-то сохранялись в последние годы) теперь оказались под угрозой полного коллапса.

Ограничения были определены указом президента РФ Владимира Путина. Их предполагается распространять на государства, совершившие «недружественные действия» по отношению к России.

Учитывая, что составляемый список «недружественных стран» Америкой не ограничится, подобная схема с увольнением российских жителей из техсостава зарубежных посольств в Москве и последующим сокращением или остановкой выдачи виз может действовать в отношении Великобритании, государств ЕС и далее — по списку (с Чехией это уже произошло. — Ред.).

Гудбай, Америка!

От «закрытия Америки» пострадают не только россияне. Консульство США резко ограничит помощь американским гражданам, проживающим или работающим в России. Посольство в Москве не будет предлагать обычные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта в обозримом будущем. Оказание экстренных услуг гражданам США в РФ также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы.

Американские дипломаты ссылаются на запрет нанимать россиян на работу в посольство и обвиняют Москву в том, что в таких условиях физически невозможно выдавать визы россиянам. Российская сторона говорит, что только ответила на санкции, введенные администрацией Байдена.

Решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы ничего не меняет, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидали ли в Кремле такого побочного эффекта и на кого возлагают ответственность за такие неудобства для россиян.

Вспоминаются другие недавние ответы пресс-секретаря главы государства: нет ничего трагичного в том, что российские ученые уезжают из страны, исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться… Новая реальность, однако!

Комментируя сообщение посольства США в Москве, российские СМИ и социальные сети дружно вспомнили песню «Гудбай, Америка!» («Последнее письмо»). А американские СМИ обсуждают первое выступление перед Конгрессом президента Байдена, приуроченное к 100 дням работы его администрации. В нем, в частности, говорится о вызовах, стоящих перед страной, в том числе со стороны Китая, в котором, как пишет профессор Том Николс из U.S. Naval War College, Вашингтон видит «долгосрочный вызов Америке и западной демократии», и России, которая воспринимается как «непосредственная угроза, требующая немедленного предупреждения».

Джо Байден. Фото: Getty Images

На совместном заседании Конгресса Байден заявил, что он будет жестко вести себя с президентом России, не допуская, чтобы Москва угрожала национальной безопасности, отвечая на ее агрессивные действия соразмерными шагами и сотрудничая, когда это возможно. «Он понимает, что мы ответим» (о Путине). Байден напомнил, что его администрация в феврале продлила новый договор СНВ и упомянул о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Путин участвовал в виртуальном «климатическом саммите» Байдена, несмотря на то, что ранее президент США признал, что считает российского коллегу «убийцей».

Как пишет консервативный обозреватель Роберт Робб, и Путин, и Си Цзиньпин видят в американской системе угрозу легитимности своих автократий, «хотят видеть нас ослабленными, разделенными, менее влиятельными и менее уважаемыми во всем мире». Федеральным российским СМИ из всей 65-минутной речи Байдена, посвященной тому, как нынешняя администрация будет «обустраивать Америку», запомнилось больше всего одно: президент несколько раз сбился, с трудом выговорив слово «эскалация».

Помимо эскалации

В США программу Байдена многие сравнивают с «Новым курсом» Франклина Д. Рузвельта.46-й президент хочет значительно расширить роль правительства и заставить самых богатых платить в казну больше. В его планы входит бесплатное обучение в колледжах, содержание всех маленьких американцев в детских садах, расширение закона о доступном медицинском обслуживании и предоставление 12 недель оплачиваемого семейного отпуска. Байден пообещал, что его план реформы инфраструктуры — модернизация транспортных сетей и водоснабжения, перевод страны на экологически чистую энергию — создаст миллионы рабочих мест.

По его словам, страна на перепутье: демократия находится под беспрецедентным давлением, а ее будущее остается неопределенным. Рецепт спасения — преобразования, которые «вытаскивают миллионы американцев из-под горы долгов, экономической неопределенности и проблем, возникающих в семьях».

А еще в повестке дня — иммиграционная реформа и реформа полиции.

Байден связывает успех программы реформ в США с ответом на вопрос, что ждет весь мир в будущем. Президент сравнивает нынешнее время с эпохой Великой депрессии. «В другую эпоху, когда наша демократия подвергалась испытанию, Франклин Рузвельт напомнил нам: «В Америке мы делаем свою часть. Если мы это сделаем, то мы ответим на главный вызов эпохи, доказав, что демократия сильна и прочна. Автократам не выиграть будущее», — сказал Байден. И далее: «Противники Америки — мировые автократы делают ставку на то, что это невозможно. Они считают, что мы слишком полны гнева, разногласий и ярости.

Они рассматривают кадры толпы, напавшей на Капитолий (6 января), как доказательство того, что солнце садится над американской демократией. Они ошибаются».

2017 год. Очередь у посольства США в Москве. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Большие планы Байдена обходятся недешево. После того как в марте президент уже подписал пакеты стимулирования экономики и помощи от COVID-19 в 1,9 триллиона долларов, критики говорят, что страна не может позволить себе еще одну волну крупных расходов. Байден отвечает: во время пандемии 20 млн американцев потеряли работу, а 650 миллиардеров увеличили свое состояние на 1 триллион долларов. Президент предлагает оплачивать реформы за счет богатых уклонистов от налогов.

Повышение налогов для самых богатых вызывает ожесточенное сопротивление республиканской партии, которая намерена уже на ближайших промежуточных выборах вернуть себе большинство в Конгрессе. Объективно, провозглашая «возвращение Америки» на международную арену, лидерство и исключительность, администрация Байдена сталкивается с огромными вызовами внутри страны, которые остаются для нее главным приоритетом. Об этом нужно помнить, оценивая внешнеполитическую программу новой администрации.

Байден пояснил Конгрессу, что дал понять Си Цзиньпину и Путину: «бесплатный проезд», которым они наслаждались при Дональде Трампе», теперь закончился. Американский президент предсказуемо предостерег Иран и Северную Корею от ядерных амбиций, подтвердил вывод войск из Афганистана, даже несмотря на возражения военных.

О чем говорить на саммите

Как предполагает Уильям Кортни, бывший посол США в Казахстане и Грузии, в статье для вашингтонского издания The Hill, на предполагаемом саммите Байден и Путин могли бы с пользой отменить некоторые сокращения дипломатического присутствия (в частности, в свете отказа посольства США в Москве выдавать визы обычным россиянам. — А.П.), содействовать культурным и образовательным связям, договориться об обмене несколькими заключенными (Навальный — Бут?), стимулировать торговлю и инвестиции в несанкционированные секторы. Опираясь на дискуссии на виртуальном саммите лидеров по климату 22–23 апреля, Байден и Путин могут также призвать к активизации переговоров по изменению климата, возглавляемых со стороны США бывшим госсекретарем Джоном Керри, и к расширению сотрудничества в Арктическом совете (Вашингтон беспокоит расширение российского военного присутствия в Арктике).

В Женеве у Рейгана и Горбачева были долгие и дружеские переговоры, напоминает американский дипломат; переговоры между Байденом и Путиным могут быть «менее теплыми, но, возможно, не менее полезными». Однако «дальнейшие неровности дороги могут помешать восхождению». Если с Навальным что-то трагическое произойдет в заключении, Байдену, возможно, придется отменить встречу. Дальнейшие санкции США могут заставить Россию медлить. В целом, полагает У. Кортни, Кремль может рассматривать саммит как способ «узаконить свое правление и политику» (в глазах нынешней администрации США).

Все это возможно только при одном условии — если саммит состоится.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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