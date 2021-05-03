 

Фотограф Дмитрий Исхаков стал личным агентом матери Полины Гагариной

03.05.2021, 22:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Исаков опубликовал серию снимков симпатичной блондинки. Оказалось, что это его бывшая теща – мать Полины Гагариной. Кроме этого, фотограф не только сделал для Екатерины Мукачевой профессиональные фотографии, но и стал ее личным агентом.
Дмитрий Исаков и ранее снимал свою тещу, но после его скандального расставания с певицей многие удивились, что он возобновил сотрудничество с ее матерью. Фотомодель фотограф назвал Екатериной Прекрасной и отметил, что она будет не прочь рассмотреть предложения об участии в рекламных кампаниях. Такие таланта мать Полины Гагариной раскрыла уже в зрелом возрасте, когда дочь стала знаменитой.

Поклонники пошутили в комментариях, что «теща бывшей не бывает». Дело в том, что у Дмитрия Исакова и его экс-супруги есть общая дочь Мия, поэтому они все навсегда останутся родственниками. Фотограф согласился с точкой зрения, высказанной фолловерами. Однако некоторые пользователи Сети обвинили его в том, что он вновь пытается «пиариться» на имени бывшей жены. Они признали Дмитрия Исакова забыть о певице и начать новую жизнь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Личное: Баба Света — теперь Харчок!

02.08 / «В России хотят править людьми, но никак не хотят отвечать за то, что они ими правят»

22.04 / Турецкий журналист: Крепкий орешек Путин стал кошмаром для Байдена

02.02 / Ученые: Три специфические кожные реакции могут указывать на коронавирус

22.12 / Xiaomi Mi 11 засветился в Geekbench: Подтверждается выход специальных версий модели

06.04 / Мнение: Карикатуры Ухэ Цилиня

05.12 / Мнение: Эфиопия и Тыграй: Неизбежный конфликт

24.08 / Обменное

19.08 / Ученые заинтересовались прикладными возможностями «кристаллов времени»

27.11 / «До последнего чоповца и до первого дерева»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика