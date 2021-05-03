Фотограф Дмитрий Исхаков стал личным агентом матери Полины Гагариной

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Исаков опубликовал серию снимков симпатичной блондинки. Оказалось, что это его бывшая теща – мать Полины Гагариной. Кроме этого, фотограф не только сделал для Екатерины Мукачевой профессиональные фотографии, но и стал ее личным агентом.

Дмитрий Исаков и ранее снимал свою тещу, но после его скандального расставания с певицей многие удивились, что он возобновил сотрудничество с ее матерью. Фотомодель фотограф назвал Екатериной Прекрасной и отметил, что она будет не прочь рассмотреть предложения об участии в рекламных кампаниях. Такие таланта мать Полины Гагариной раскрыла уже в зрелом возрасте, когда дочь стала знаменитой.

Поклонники пошутили в комментариях, что «теща бывшей не бывает». Дело в том, что у Дмитрия Исакова и его экс-супруги есть общая дочь Мия, поэтому они все навсегда останутся родственниками. Фотограф согласился с точкой зрения, высказанной фолловерами. Однако некоторые пользователи Сети обвинили его в том, что он вновь пытается «пиариться» на имени бывшей жены. Они признали Дмитрия Исакова забыть о певице и начать новую жизнь.