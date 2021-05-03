 

Полиция Германии закрыла в DarkNet платформу с детской порнографией, на ней было более 400 тыс. участников

03.05.2021, 22:56, Новости дня
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Еще одного задержали в Парагвае, его планируют экстрадировать на родину.

“Платформа была международного уровня, на ней происходил обмен детской порнографией. В основном обменивались записями жестокого обращения с мальчиками. Форум платформы разделили на темы, чтобы обеспечить структурированное хранения и легкий поиск контента”, – рассказала полиция. 

Дело расследовали несколько месяцев при участии Европола и правоохранителей Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 58 лет обвиняются в администрировании этой платформы. Они предоставляли пользователям платформы инструкции для безопасного поиска по сайту, чтобы это не обнаружили правоохранители. Еще одного мужчину из города Гамбург, которому 64 года, задержали как наиболее активного участника, он опубликовал на платформе более 3,5 тыс. сообщений.

Обвиняемых арестовали после обыска в их домах. 

Платформа Boystown действовала как минимум с июня 2019 года, на момент ее закрытия на сайте было более 400 тыс. пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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