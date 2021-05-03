 

Мнение: Тоннельная бомба под аванпостом “Шиван”

03.05.2021, 22:44, Разное
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На фоне начавшегося вывода войск США из Афганистана, Талибан продолжает систематические нападения на афганскую армию и полицию.
В провинции Фарах боевики Талибана в течение нескольких недель копали подземный тоннель под небольшую базу афганских военных известную как "Аванпост Шиван", потом затащили туда несколько фугасов и подорвали. В результате, по официальным заявлениям убито 7 солдат и некоторое количество получили ранения, уничтожено и повреждено несколько бронеавтомобилей. Подкоп велся из дома в местном поселке, расположенном недалеко от форпоста. Местный депутат заявил, что на деле убитых было более 20. Среди убитых были и бойцы спецназа, которых готовили американцы. После подрыва, Талибан зашел на уничтоженный аванпост и награбил трофеев – стрелковое оружие, боеприпасы и т.д.

Мощность взрыва можете сами оценить по размеру воронки https://twitter.com/RisboLensky/status/1389147989889982466
Одновременно с этим, боевики Талибана пытались убить в столице провинции заместителя губернатора по вопросам безопасности.
Убить его предполагалось с помощью мощного СВУ установленного на обочине дороги. Но что-то пошло не так и взрыв произошел в момент, когда рядом – были гражданские – пострадало 13 человек, включая нескольких детей.

В отместку за эти нападения, армия нанесла несколько авиаударов по позициям Талибана, убив по заявлениям 12 боевиков Талибана и ранив еще 18.

На фоне подобных новостей, глава объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли заявил, что после вывода основных сил США, у местных сил безопасности могут произойти "негативные сценарии", толсто намекая на ситуацию аля режим Наджибуллы после ухода советских войск.

Источник: Colonel Cassad



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