Более 250 журналистов со всего мира выступили в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы»

Более 250 журналистов из 63 стран мира, в том числе журналисты BBC, The Guardian, The Washington Post, Le Monde и еще десятков изданий, выступили в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы»*. Заявление опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA.

«Во всемирный день свободы печати мы — сообщество независимых журналистов и СМИ из более чем 60 стран мира — призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова», — говорится в заявлении.

Как утверждают авторы письма, российские независимые СМИ находятся под серьезной угрозой: «С того момента, как президентом РФ стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел».

В частности, в обращении рассказывается об уголовном деле о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК), о котором стало известно после обыска у журналиста «Новой газеты» и главного редактора «Важных историй» Романа Анина.

«Анин проходит свидетелем по уголовному делу, однако в любой момент он может стать подозреваемым или обвиняемым, что грозит ему четырьмя годами лишения свободы», — заявили авторы письма. Они добавили, что силовики могут использовать это дело в качестве предлога для слежки за журналистом.

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Также в обращении упоминается уголовное дело по 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»), заведенное против четырех сотрудников DOXA, и внесение «Медузы» в реестр СМИ-«иноагентов».

«Эти нападки на журналистов и СМИ в дополнение к десяткам ограничивающих свободу слова законов, принятых в последнее десятилетие, показывают, что Кремль намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских жителей доступа к правдивой информации», — заявили подписавшие обращение журналисты.

Авторы письма отметили, что журналисты, на которых оказывается давление, продолжают свою работу, «рассказывая правду и призывая власти к ответу».

*внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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