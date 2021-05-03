Зеленский: Украина – мощное государство, которое только укрепит Евросоюз

“Нас нужно видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера… Украина – мощное государство, которое только укрепит Европейский союз”, – сказал Зеленский.

На сайте ОП сообщается, что президент Польши Анджей Дуда отметил поддержку европейских и евроинтеграционных устремлений Украины. По словам Дуды, ЕС должен обсуждать механизмы включения в свой состав тех стран, которые объявили о своих евроинтеграционных устремлениях.

Глава Литовской Республики Гитанас Науседа подчеркнул, что верит в будущее Украины как члена ЕС.

Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку независимости и территориальной целостности Украины в то время, когда аннексирована часть украинской территории и идет война на востоке страны.

На своей странице в Facebook после встречи Зеленский также призвал европейских партнеров к равенству ради будущего мира, в частности по противодействию распространению COVID-19.

“Когда весь мир без малого захватила эпидемия COVID-19, Украина была среди тех, кто не просил, а наоборот, подавал руку помощи. Наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Украина давала самолеты, чтобы привозить средства защиты и себе, и другим. Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь”, – написал Зеленский.

Он отметил, что Украина “получила слишком мало из обещанных вакцин” против коронавируса, и заявил, что “равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно”.

Также Зеленский подчеркнул, что продолжающийся военный конфликт на востоке страны является угрозой для всей Европы и что “уже семь лет Украина остается настоящим, а не метафорическим форпостом Европы”.

Наши партнеры понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны на Донбассе… И хотя мы пока не члены ЕС, с нами уже говорят как с равноправными участниками европейской семьи”, – написал Зеленский.

По его словам, Польша – уже вторая страна, подписавшая декларацию о поддержке Украины по вопросу членства в Европейском союзе.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2807396776177347

Контекст:16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако, чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС. 18 марта состоялась встреча президентов Украины и Литвы, в ходе которой они подписали декларацию относительно европейской перспективы Украины, сообщала пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечалось, что в документе признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе, а также что Литовская Республика поддержит Украину, когда она решит подать такую заявку.

3 мая лидеры Украины, Польши и стран Балтии подписали совместную декларацию, в которой выражается уверенность, что “Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности”. В Польшу главы государств прибыли по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши.

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