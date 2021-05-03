 

Во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг. Его признавали аварийным

03.05.2021, 22:02, Новости дня
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Пострадавших в результате обрушения нет, отметили спасатели.

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/3986577158090421

Сейчас проезд по этой трассе до Радехова закрыт, написал портал zaxid.net. Проехать до Луцка можно по трассам “Жовква-Червоноград” или “Буск-Лопатин”.

В службе автомобильных дорог Львовской области изданию сообщили, что сейчас устанавливаются предупреждающие знаки для водителей. Мост в селе Гаек вносили в список объектов, которые планировали ремонтировать в 2021 году. Во время последнего осмотра профильная комиссия решила, что он находится в аварийном состоянии.

https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4028209463899315

По словам пресс-секретаря службы Оксаны Богуш, на мосту ограничивали движение крупногабаритного транспорта. Тем не менее, по нему часто ездили фуры. Работники службы автомобильных дорог часто устанавливали новые предупреждающие знаки у моста, поскольку предыдущие постоянно крали, отметила она.

До обрушения в соцсетях размещали фотографии, на которых было видно состояние моста. Так, пользователь Facebook Василий Поплавский 30 апреля публиковал фото моста через Буг и предупреждал о возможной катастрофе.

https://www.facebook.com/pwr100969/posts/5533503630056864

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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